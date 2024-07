3 Hal tentang Ashton Irwin, Peluncuran Album Solo Terbaru hingga Meniti Karier Bermusik Bersama 5SOS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ashton Irwin, solois dan anggota band 5 Seconds of Summer atau 5SOS merilis album penuh terbarunya Blood Lood on The Drums. Peluncuran penuh ini setelah merilis bagian pertama album tersebut pada Juni 2024, dikutip dari Antara.

"Bertahun-tahun menulis, berbulan-bulan merekam, penyesuaian tiada henti, tukar pikiran dan menyusun rencana, akhirnya sampailah di titik akhir: Ada di tangan Anda," tulis Irwin melalui akun X dia seperti dikutip dari Antara, Rabu, 17 Juli 2024.

Tentang Ashton Irwin

1. Profil

Dikutip dari Fandom, Ashton Fletcher Irwin atau Ashton Irwin drummer yang lahir di Hornsby, Sydney, Australia, pada 7 Juli 1994. Sejak kecil, Ashton sudah terpikat dengan musik. Ia melanjutkan pendidikan belajar musik di perguruan tinggi sebelum berfokus karier bersama band 5SOS.

2. Karier Bermusik

Dikutip dari All Music, Ashton bergabung bersama Luke Hemmings, Calum Hood, dan Michael Clifford dalam band 5SOS yang terbentuk pada 2011. Ia bergabung sebagai drummer band tersebut pada 3 Desember 2011.

Setelah menandatangani kesepakatan dengan Sony, band ini meraih popularitas internasional. Ashton telah merilis beberapa album dengan 5SOS. Adapun di antaranya 5 Seconds of Summer (2014), Sounds Good Feels Good (2015), Youngblood (2018), dan Calm (2020).

3. Solo

Pada 2020, Ashton merilis karya solo pertamanya dengan lagu Skinny Skinny yang diikuti peluncuran dua single lain, Have You Found What Ur Looking For dan Scar.

Pada Oktober 2020, Ashton merilis album debutnya, Superbloom. Pada Juni 2024, ia meluncurkan album solo berjudul Breakup yang merupakan bagian pertama dari album Blood on the Drums (The Thorns).

