Profil Megan Thee Stallion, Rapper yang akan Merilis Album Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Rapper Amerika Serikat Megan Thee Stallion mengonfirmasi album terbarunya Megan. Dikutip dari Antara, pemenang Grammy Award 2021 kategori Best Rap Song ini mengumumkan album studio ketiganya akan dirilis pada 28 Juni 2024.

Profil Megan

Dikutip dari Britannica, Megan lahir pada 15 Februari 1995. Bakat rapper Megan diturunkan dari ibunya Joseph Pete yang juga penyanyi rap dengan nama panggung Holly-Wood. Dari sana, Megan pun menunjukkan minatnya menjadi rapper. Tetapi, Megan menekuni minatnya tersebut setelah berusia 21 tahun.

Pada 2016, ia merilis single pertamanya Like a Stallion. Megan pun mulai memikat minat para pencinta musik Western setelah mixtape sendiri pada 2016 dan 2017. Lagu Rich Ratchet, Megan Mix, dan album mini Make It Hot mendapat antusiasme dari para pendengarnya. Megan seakan melejit saat lagu 4PM in Calabasas mengudara pada 2016. Akhirnya agensi musik Certified Entertainment mengajak Megan untuk bergabung menandatangi kontrak pada 2018.

Dikutip dari Billboard, Megan makin melejit pada 2019 untuk kali pertamanya Big Ole Freak miliknya menembus Hot 100 dan memuncak di nomor 65 tangga musik Billboard. Pada tahun yang sama pula, pemilik nama asli Megan Jovon Ruth Pete tersebut kembali mendapat popularitas luar biasa setelah lagunya Hot Girl Summer berada di Hot 100 memuncak di nomor 11. Berkat lagu tersebut, fan internasional Megan kian bertambah.

Megan telah menerima berbagai penghargaan musik, antara lain American Music Award, BET Award, dan Grammy Award. Megan juga memiliki banyak relasi dengan musisi top Amerika lainnya seperti Maroon 5, Ariana Grande, Lil Nas X, hingga Cardi B. Album terbaru Megan nantinya akan tersedia streaming dan penjualan perdana pada 28 Juni 2024.

Megan pernah menjadi korban penembakan oleh rapper asal Kanada, Tory Lanez secara resmi dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman penjara selama 10 tahun. Sang penyanyi dinyatakan bersalah menembak kaki Megan Thee Stallion di sebuah pesta di Los Angeles Pada Selasa, 8 Agustus 2023, sidang atas kasus penembakan ini selesai.

