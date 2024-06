Red Velvet Comeback Akhir Juni, Bakal Pakai Konsep Apa?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Red Velvet, girl group populer asal Korea Selatan, dikabarkan akan comeback dengan merilis mini album terbaru pada akhir Juni 2024. Kabar ini pertama kali muncul melalui pemberitaan media lokal Korea Selatan yang gencar memberitakan bocoran rencana comeback dari girl group tersebut.

Dikutip melalui Soompi pada Rabu, 5 Juni 2024, perwakilan dari SM Entertainment mengonfirmasi kabar itu. “Red Velvet berencana comeback pada akhir Juni.” Meskipun demikian, baik Red Velvet maupun SM Entertainment belum memberikan pengumuman resmi terkait nama mini album, daftar lagu, maupun konsep comeback yang akan dibawa kali ini.

Spekulasi Konsep Comeback Red Velvet

Meski detail lengkap masih dirahasiakan, berita tentang comeback Red Velvet yang tinggal beberapa pekan lagi sudah memicu antusiasme tinggi di kalangan penggemar, yang dikenal sebagai Reveluv. Banyak Reveluv yang berspekulasi tentang konsep comeback tersebut, bahkan ada yang mengaitkannya dengan film thriller populer Midsommar (2019).

Red Velvet memang dikenal dengan dua konsep utama dalam karya-karya mereka, yaitu 'Red' dan 'Velvet'. Konsep 'Red' sering kali diartikan sebagai keberanian dan ketegasan, sementara 'Velvet' mencerminkan kelembutan dan keceriaan.

Pertama Sejak Tujuh Bulan Lalu

Comeback kali ini akan menjadi yang pertama bagi Red Velvet setelah sekitar tujuh bulan sejak peluncuran album ketiga mereka, Chil Kill, pada 13 November 2023. Album tersebut memuat berbagai lagu seperti "Knock Knock (Who's There?)", "Underwater", "Will I Ever See You Again?", dan "Nightmare", serta beberapa lagu lainnya termasuk "Iced Coffee", "One Kiss", "Bulldozer", "Wings", dan "Scenery".

Baca Juga: 3 Hal Menjelang Key Shinee Konser di Jakarta

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Red Velvet, yang terdiri dari Irene, Wendy, Joy, Seulgi, dan Yeri, telah memiliki catatan panjang dengan dua album sebelumnya, The Red (2015) dan Perfect Velvet (2017). Mereka juga telah merilis tujuh mini album, dengan The ReVe Festival 2022 - Birthday sebagai rilisan terakhir pada November 2022. Mini album lain yang juga menjadi hit termasuk Russian Roulette (2016), Summer Magic (2018), RBB (2018), Queendom (2021), dan The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm (2022).

SOOMPI| NAVER

Pilihan Editor: Wendy Red Velvet Comeback Solo pada 12 Maret 2024