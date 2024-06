Rayakan Ultah ke-10 Lewat Tur Fancon, Red Velvet Bakal ke Jakarta 7 September 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idol asal Korea Selatan, Red Velvet telah mengumumkan tur fan concert atau fancon mereka untuk merayakan ulang tahun yang ke-10. Tur ini diberi judul HAPPINESS: My Dear, ReVe1uv.

Pertunjukan pertama akan digelar di Seoul, tepatnya di Olympic Handball Gymnasium, pada 3 Agustus 2024 pukul 6 sore waktu setempat. Acara kedua akan berlangsung sehari setelahnya, yaitu pada 4 Agustus 2024 pukul 4 sore.

Red Velvet Gelar Fancon di 5 Negara di Asia

Tur ini dibuat sebagai bentuk apresiasi kepada para penggemar yang setia mendukung Red Velvet selama satu dekade. SM Entertainment, agensi yang menaungi Red Velvet, tak hanya menyeriakan dua jadwal fancon di Seoul, mereka juga menambahkan beberapa jadwal lain untuk tur ini, termasuk di Bangkok pada 17-18 Agustus 2024, Jakarta pada 7 September 2024, Manila pada 14 September 2024, dan Macau pada 28 September 2024.

Pengumuman ini disampaikan oleh SM Entertainment melalui akun resmi mereka di platform X, @RVsmtown pada Rabu, 19 Juni 2024. “[JAKARTA] Beach City International Stadium. September 7, 2024,” demikian ditulis SM Entertainment. Khusus untuk penggemar di Indonesia, konser di Jakarta akan diselenggarakan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara.

Promotor Fancon Red Velvet di Jakarta

Diketahui fancon Red Velvet di Jakarta akan dipromotori oleh iMe Indonesia. Ini terlihat dari akun resmi media sosial @ime_indonesia. Di Instagram Story, promotor tersebut membagikan poster jadwal fancon Red Velvet tidak lama setelah pengumuman dari agensi SM Entertainment. Kemudian di akun X, promotor juga me-retweet cuitan Red Velvet yang berisi jadwal lengkap fancon tur Asia tersebut.

Namun, hingga berita ini ditulis, iMe Indonesia belum memberikan informasi mengenai denah tempat duduk, harga tiket, jadwal penjualan tiket, hingga benefit yang bisa didapatkan penggemar.

Red Velvet sebelumnya pernah menggelar konser "R to V" di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan pada 20 Mei 2023. Mereka juga menjadi salah satu pengisi di konser SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE @ JAKARTA yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu malam, 23 September 2023.

Red Velvet Comeback Lewat Album Cosmic

Selain persiapan tur, Red Velvet juga tengah sibuk dengan comeback mereka yang dijadwalkan pada Senin, 24 Juni 2024. Album terbaru mereka yang bertajuk Cosmic akan dirilis pada pukul 18.00 KST atau 16.00 WIB. Pengumuman ini telah disampaikan melalui akun resmi mereka di X, @RVsmtown, pada 10 Juni 2024.

“Red Velvet Cosmic 2024.06.24 6PM KST,” tulis SM Entertainment di akun resminya di X.

Album Cosmic akan terdiri dari lagu berbagai genre, beberapa di antaranya adalah 'Knock Knock (Who's There?)', 'Underwater', 'Will I Ever See You Again?', 'Nightmare', 'Iced Coffee', 'One Kiss', 'Bulldozer', 'Wings', dan 'Scenery'.

Comeback ini akan menjadi yang pertama bagi Red Velvet setelah tujuh bulan sejak peluncuran album Chill Kill pada November tahun lalu. Grup yang terdiri dari lima anggota, yakni Irene, Seulgi, Wendy, Joy, dan Yeri, ini terus menunjukkan eksistensi mereka di dunia musik K-Pop dengan karya-karya terbarunya.

Para ReVeluv, sebutan untuk penggemar Red Velvet, tentunya sangat menantikan rangkaian acara spesial ini. Tidak hanya menjadi ajang untuk merayakan perjalanan satu dekade mereka di industri musik, tur dan comeback ini juga menjadi kesempatan untuk lebih dekat dengan para penggemar setia yang telah mendukung mereka sejak awal.

