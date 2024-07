Film Wicked Dirilis Lebih Awal dari Moana 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universal Pictures mengumumkan tanggal rilis film Wicked yang diperankan Ariana Grande dan Cynthia Erivo akan dimajukan. Film yang disutradarai oleh Jon M. Chu itu awalnya akan tayang perdana pada Rabu, 27 November 2024. Namdun jadwalnya dimajukan lima hari lebih awal menjadi Jumat, 22 November 2024.

Perubahan jadwal tersebut kemungkinan agar tidak berbarangan dengan film Disney, Moana 2, yang akan tayang di tanggal 27 November 2024. Meski begitu, artinya, film yang merupakan adaptasi dari musikal Broadway berjudul sama tersebut harus berkompetisi dengan Gladiator II, yang dibintangi Paul Mescal (Aftersun). Film produksi Paramoun itu, disutradarai oleh Ridley Scott yang juga menyutradarai film Gladiator pertama di tahun 2000.

Ariana Grande dalam trailer film Wicked. Dok. Universal Pictures

Tentang film Wicked

Film Wicked yang didasarkan pada buku karangan Gregory Maguire bertajuk Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West yang terbit pada 1995 mengadaptasi karakter-karakter yang berasal dari novel The Wonderful Wizard of Oz karya L. Frank Baum tahun 1900, dan hidupkan dalam film musikal pemenang Oscar tahun 1939 The Wizard of Oz yang dibintangi Judy Garland sebagai Dorothy.

Penyanyi Ariana Grande akan memerankan Glinda, seorang Penyihir Baik yang berteman dengan Penyihir Jahat dari Barat bernama Elphaba yang diperankan oleh Cynthia Erivo, pemenang Tony Award untuk kategori Aktris Terbaik dalam Musikal.

Cuplikan adegan di film Wicked: Part One. Foto: Teen Vogue.

Obsesi Ariana Grande

Rupanya, berkesempatan untuk bermain dalam film Wicked merupakan mimpi yang Ariana miliki sejak kecil. Pada video di balik layar film, pelantun “Side to Side” tersebut menceritakan pengalaman pertamanya menonton pertunjukan Wicked di Broadway yang sangat berkesan.

“Saya memiliki kesempatan luar biasa untuk melihat pemeran asli Wicked di Broadway saat saya berusia 10 tahun dan saat itu juga saya langsung merasakan ikatan yang kuat.” Siapa sangka, berpuluh-puluh tahun kemudian ia bisa mendapatkan peran ikonik yang sangat ia idamkan tersebut.

Tidak hanya Ariana Grande, sang sutradara juga sangat bersemangat dalam mengerjakan salah satu proyek besarnya tersebut. “Kami bermimpi sangat, sangat, sangat besar untuk Wicked,” kata Jon M. Chu kepada penonton CinemaCon saat debut cuplikannya di acara Las Vegas pada bulan April.

“Negeri ajaib dengan pemandangan dan suara yang akan mencengangkan, serta pertunjukan yang akan mengangkat semangat Anda dan mungkin juga menghancurkan hati Anda,” katanya mendeskripsikan secara singkat film garapannya.

Beberapa nama lain yang terlibat sebagai pemeran dalam film Wicked, di antaranya adalah Michelle Yeoh sebagai Madame Morrible, Jonathan Bailey sebagai Fiyero, Marissa Bode yang memerankan Nessarose, dan Ethan Slater sebagai Boq.

Kabarnya, film Wicked yang akan tayang mendekati akhir tahun tersebut merupakan judul pertama dari proyek besar film yang dibagi menjadi dua bagian. Film selanjutnya Wicked: Part Two dijadwalkan baru akan tayang di bioskop satu hari sebelum waktu Thanksgiving di tahun depan, tepatnya pada Selasa, 26 November 2025.

