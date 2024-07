10 Komedian Berebut Gelar dan Hadiah Rp 300 Juta di LOL Indonesia: Yang Ketawa Kalah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial komedi terbaru, LOL Indonesia: Yang Ketawa Kalah akan menampilkan 10 komedian ternama sebagai peserta. Mereka akan dikumpulkan dalam satu ruangan dan harus membuat peserta lain tertawa tanpa boleh tertawa atau tersenyum.

10 komedian itu adalah Cak Lontong, Andre Taulany, Denny Cagur, Rina Nose, Indra Jegel, Gilang Dirga, Ivan Gunawan, Asri Welas, Marshel Widianto, dan Dicky Difie. Pandji Pragiwaksono akan memandu acara ini dan memantau mereka dari ruang kendali.

Baca Juga: Rekomendasi Film dan Serial Prime Video yang Tayang Bulan Juli

"Selama enam jam mereka dikurung dalam sebuah ruangan, yang paling menarik adalah mereka tidak boleh tertawa dan pemenangnya yang terakhir tidak tertawa akan menjadi pemenang dan mendapatkan Rp 300 juta," kata produser Indra Yudhistira saat konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 2 Juli 2024.

Selain hadiah ratusan juta rupiah untuk satu pemenang, LOL Indonesia: Yang Ketawa Kalah juga telah menyiapkan gelar yang selaras dengan tema. "Di Indonesia temanya adalah galaksi komedi. Pandji sebagai commander, dia mencari calon Penguasa Galaksi Komedi, pemenangnya nanti akan menjadi Penguasa Galaksi Komedi Indonesia," kata Indra.



Pemilihan 10 Komedian di LOL Indonesia: Yang Ketawa Kalah

LOL Indonesia: Yang Ketawa Kalah. Dok. Prime Video

10 komedian yang menjadi perserta LOL Indonesia: Yang Ketawa Kalah tidak dipilih secara sembarangan. Produser mengakui bahwa saat awal mengajak kesepuluh komedian tersebut cukup sulit karena acara ini hanya dianggap sebagai sebuah ajang kompetisi. Namun, ia akhirnya meyakinkan bahwa mereka adalah salah satu komedian terbaik di Indonesia dan sayang jika melewatkan kesempatan ini.

Pemilihannya sendiri berdasarkan beberapa faktor. "Harus cross genre (lintas genre), jadi ada stand up comedian, ada traditional comedy juga, kita kumpulkan jadi satu, dan juga cross generation (lintas generasi), makanya mulai dari Cak Lonton sampai yang muda-muda, Dicky Difie dan Indra Jegel," kata Indra.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pandji Pragiwaksono yang secara tidak langsung menjadi salah satu orang pertama menyaksikan LOL Indonesia: Yang Ketawa Kalah, mengaku sangat menikmati dan terhibur. Menurutnya, 10 komedian tersebut begitu totalitas untuk membuat peserta lain tertawa. "10 komedian ini di mata saya benar-benar yang terlucu di Indonesia. Tampak sekali ketika mereka bertarung," kata Pandji.

Jadwal Tayang LOL Indonesia: Yang Ketawa Kalah



LOL Indonesia: Yang Ketawa Kalah merupakan adaptasi terbaru dari serial Jepang, Documental. Di beberapa negara lain juga sudah sukses dibuat dengan judul LOL: Last One Laughing. Format unik LOL: Last One Laughing menjadikannya sebagai acara yang paling banyak ditonton sepanjang masa di Prime Video di Italia, Prancis, dan Jerman. Kesuksesan ini berlanjut dengan hadirnya berbagai versi lokal yang sukses di Meksiko, Australia, India, Spanyol, Kanada, Belanda, Kolombia, Argentina, Brazil, dan Swedia.

Untuk wilayah Asia Tenggara sendiri, selain di Indonesia, ada juga LOL: Last One Laughing Philippines dan LOL: Last One Laughing Thailand. LOL Indonesia: Yang Ketawa Kalah diproduksi oleh Amazon MGM Studios yang bekerja sama dengan BASE Entertainment.

LOL Indonesia: Yang Ketawa Kalah akan tayang mulai Kamis, 11 Juli 2024, dengan menghadirkan dua episode, diikuti dengan dua episode baru yang dirilis secara mingguan di Prime Video seluruh dunia. Total akan ada 6 episode.

Pilihan Editor: Dipandu Pandji Pragiwaksono, 10 Komedian Bersaing di LOL Indonesia: Yang Ketawa Kalah