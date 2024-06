NCT 127 Siap Rilis Album Walk pada 15 Juli 2024, Comeback Pertama Tanpa Taeyong

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Boy group naungan SM Entertainment, NCT 127 siap meramaikan industri musik K-Pop dengan comeback terbaru mereka melalui perilisan album studio penuh keenam berjudul Walk. Album ini akan resmi diluncurkan pada 15 Juli 2024 pukul 18.00 KST atau 16.00 WIB.

Pengumuman mengenai comeback ini disampaikan melalui akun media sosial resmi NCT 127 di platform X, @NCTsmtown_127 pada 24 Juni 2024, tepat pada tengah malam. Pengumuman tersebut dilengkapi dengan video motion graphic yang menampilkan judul album baru mereka, Walk, beserta nama grup NCT 127.

“NCT 127 ‘WALK’WALK - The 6th Album 2024.07.15 6PM (KST),” tulis unggahan tersebut, dikutip Rabu, 26 Juni 2024.

Walk Jadi Album Studio ke-6 NCT 127

Proyek ini akan menjadi album studio ke-6 NCT 127. Pencapaian ini juga menambah daftar diskografi mereka yang sudah mencakup lima album studio dan tujuh album mini (EP). Album-album studio sebelumnya antara lain Regular-Irregular (2018), Awaken (2019), Neo Zone (2020), Sticker (2021), dan 2 Baddies (2022). Sedangkan album mini mereka meliputi NCT #12 (2016), Limitless (2017), Cherry Bomb (2017), Chain (2018), Up Next Session: NCT 127 (2018), We Are Superhuman (2019), dan Loveholic (2021).

Walk akan mengulas kembali perjalanan NCT 127 yang sebagai pelopor genre NEO di K-Pop. "Album ini mengulas kembali langkah NCT 127 yang menjadi pelopor genre NEO dengan warna musiknya yang unik dan membuka cakrawala baru bagi Kpop, serta memuat makna jalan yang akan mereka ambil di masa depan," demikian tertulis deskripsi album, dikutip melalui Sports Donga via Naver.

Tanpa Taeyong, Ada Apa?

Kembalinya NCT 127 kali ini menandai comeback pertama mereka sejak perilisan single spesial musim dingin 'Be There For Me' pada Desember 2023. Itu adalah album single yang berisi tiga lagu, yaitu lagu utama dengan judul yang sama, ‘Home Alone’, dan ‘White Lie’. Lagu ‘Be There For Me’ sendiri adalah lagu pop R&B yang menggabungkan instrumen organ, piano, dan brass, dengan lirik yang disampaikan seperti surat yang manis dan menyentuh hati.

Namun, comeback album Walk ini akan dilaksanakan tanpa kehadiran Taeyong, sang leader NCT 127. Taeyong saat ini masih menjalani wajib militer sebagai bagian dari kewajibannya sebagai warga negara Korea Selatan. Taeyong telah memulai wajib militer sejak 15 April 2024 dan bertugas di Angkatan Laut.

