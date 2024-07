Hyeri Ungkap Tantangan Berperan Sebagai Pemandu Sorak dalam Film Victory

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hyeri membagikan beberapa potongan gambar dari film terbaru yang dibintanginya, Victory, di Instagram. Anggota girl group K-Pop Girl's Day itu terlihat bergaya ala tahun 2000-an. Dia menceritakan alasan memerankan karakter Pil Seon dan tantangan yang dihadapinya.

Film Victory bercerita tentang Pil Seon, murid Sekolah Menengah Komersiah Geoje. Dia bercita-cita ingin menjadi penari di Seoul. Demi menyalurkan bakatnya itu dia membentuk tim pemandu sorak, Millineum Girls, bersama sahabatnya, Mi Na.

Dia juga mengajak murid baru pindahan dari Seoul, Se Hyeon, yang pernah menjadi pemandu sorak. Meski tinggal di desa kecil, para anggota Millennium Girls sangat antusias menjadi pemandu sorak. Pertunjukan tari mereka mulai menginspirasi semua orang di sekitar mereka.

Dalam potongan gambar yang dibagikan, penampilan Hyeri terlihat berbeda dari karakter sebelumnya. Berperan sebagai Pil Seon, dia tampil gaya yang ceria, dengan pakaian bergaya oversized khas tahun 2000-an. Termasuk rambut fringed shag, yang terkesan berantakan namun tetap keren dengan poni pendek.

Alasan membintangi karakter Pil Seon

Hyeri mengungkapkan alasan memilih proyek tersebut. Dia mengatakan sejak membaca naskahnya dia membayangkan Pil Seon akan menari mengikuti lagu-lagu pada masa itu. Demi memerankan Pil Seon, dia menantang dirinya sendiri dengan hal-hal yang belum pernah dicoba sebelumnya.

"Ada banyak hal yang harus aku persiapkan, termasuk belajar menjadi pemandu sorak, hip-hop, dan bahkan dialek. Aku bisa menantang diriku sendiri," katanya.

Park Beom Soo, sutradara film Victory, mengatakan sejak awal menulis skenarionya dia sudah berpikir Hyeri yang akan memerankannya. Menurutnya aktris bernama asli Lee Hyeri itu adalah aktris serba bisa. "Dia adalah seorang aktris yang memenuhi banyak elemen: energi, berbagai bakat, kemampuan menggunakan tubuhnya," ujarnya.

Menurut Park Beom Soo, film Victory fokus pada energi dan pesona Pil Seon, yang akan mengambil porsi sangat besar. "Sehingga Anda akhirnya berpikir bahwa itu adalah film Hye-ri," ujarnya.

Pemeran film Victory

Film Victory yang bergenre drama tentang anak muda dan olahraga, akan tayang mulai 14 Agustus 2024. Selain Hyeri, film ini juga dibintangi Park Se Wan sebagai Mi Na, dan Jo Ah Ram sebagai Se Hyeon. Beberapa pemeran lainnya termasuk Lee Jung Ha sebagai Chi Hyeong, Choi Ji Su sebagai So Hee, Baek Hi sebagai Soon Jeong, dan Kwon Yoo Na sebagai Yong Soon.

SOOMPI | ET NEWS

