MonsterVerse akan Meluncurkan Film Baru 2027, Mengenal Waraba ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film baru MonsterVerse, seri berikutnya dari kisah Godzilla-Kong dijadwalkan rilis pada 26 Maret 2027. Film ini akan disutradarai oleh Grant Sputore, yang menggantikan Adam Wingard. Dikutip dari ComicBook, skenario film ini ditulis oleh Dave Callaham, yang dikenal dengan karyanya di film-film fiksi ilmiah seperti Shang-Chi: Legend of The Ten Rings dan Spider-Man: Across The SpiderVerse.

Tentang MonsterVerse

Baca Juga: Despicable Me 4 Diprediksi Jadi Kompetitor Terbesar Inside Out 2 di Musim Panas 2024

MonsterVerse salah satu waralaba industri film. MonsterVerse menghadirkan kembali monster-monster legendaris seperti Godzilla dan King Kong ke layar lebar dengan cara yang modern dan spektakuler.

Dikutip dari ScreenRant, perjalanan MonsterVerse dimulai pada 2014 dengan film Godzilla yang disutradarai Gareth Edwards. Film ini memperkenalkan kembali monster ke layar lebar setelah absen selama beberapa dekade. Godzilla digambarkan sebagai makhluk raksasa yang bangkit dari lautan.

Setelah sukses besar dari film pertama, MonsterVerse terus berkembang dengan film-film berikutnya. Pada 2017, Kong: Skull Island dirilis, menampilkan King Kong dalam petualangan di pulau yang penuh dengan makhluk raksasa. Film ini memperluas alam semesta MonsterVerse dan menunjukkan potensi besar dari waralaba ini.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 2019, Godzilla: King of the Monsters dirilis, menampilkan pertempuran epik antara Godzilla dan monster-monster legendaris lainnya seperti King Ghidorah, Mothra, dan Rodan.

Puncak dari perkembangan MonsterVerse pada 2021 dengan dirilisnya Godzilla vs. Kong. Film ini mempertemukan dua monster terbesar dalam pertempuran. Pencapaian Godzilla vs. Kong membawa MonsterVerse ke level yang lebih tinggi. Pada 2024, dirilis Godzilla x Kong: The New Empire melanjutkan cerita epik ini menghadirkan ancaman baru yang harus dihadapi oleh Godzilla dan Kong.

MonsterVerse juga merambah ke dunia televisi dengan serial Monarch: Legacy of Monsters yang tayang di Apple TV+. Serial ini telah diperbarui untuk musim kedua. Monarch: Legacy of Monsters menggali lebih dalam sejarah dan misteri di balik monster-monster raksasa ini, serta dampaknya terhadap manusia.

Pilihan Editor: Godzilla X Kong: The New Empire, Melihat Perkembangan Karakter Kong Jadi Pemimpin Sejati