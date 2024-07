Line Up Festival Musik Here Comes The Sun Eater di Bali 6 Juli 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Festival musik Here Comes The Sun Eater (HCTS) akan digelar di Pantai Mertasari, Sanur, Bali pada Sabtu, 6 Juli 2024. Ini merupakan acara tahunan perusahaan musik dan label rekaman Sun Eater sejak 2019.

"Kami sangat antusias dengan persiapan Here Comes The Sun Eater di Bali yang akan diadakan tanggal 6 Juli mendatang," ungkap Natasha Udu, Head of Operations dari Sun Eater, dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Senin, 1 Juli 2024. "Persiapan acara sejauh ini berjalan dengan baik dan kami telah bekerja keras untuk memastikan setiap detail dipersiapkan dengan sempurna."



Line Up Here Comes The Sun Eater 2024

Here Comes The Sun Eater menjanjikan pengalaman musik tak terlupakan. Sun Eater telah menyiapkan sajian spesial dari sederet musisi ternama, di antaranya Milledenials yang merupakan musisi asal Bali, Drizzly yang merupakan band dengan genre Dream Pop dari Sidoarjo sekaligus sebuah kolaborasi yang sebelumnya tidak pernah ditampilkan di Bali, yaitu kolaborasi dari Hindia dan Lomba Sihir lewat sebuah Pentas Sihir.

"Kami tidak sabar untuk memberikan pengalaman musik yang tak terlupakan bagi semua orang yang hadir," kata Natasha.



Tiket Here Comes The Sun Eater 2024



Tiket Here Comes The Sun Eater telah dijual sejak Sabtu, 27 April 2024 lalu melalui Traveloka, via Whatsapp, atau pembelian secara langsung saat acara diadakan. Kategori VIP dijual dengan harga Rp 475.000 dan Festival Rp 300.000.

Pemegang tiket VIP akan mendapat beberapa keuntungan atau benefit, seperti jalur khusus untuk masuk ke area festival, mengikuti sesi sound check Pentas Sihir, 10 orang beruntung mendapat kesempatan bertemu dan berfoto bersama personel Pentas Sihir di belakang panggung serta mendapat merchandise resmi HCTS. Selain itu, VIP akan mendapat area paling depan atau paling dekat dengan panggung selama acara berlangsung.



Seputar Here Comes The Sun Eater

Festival Here Comes The Sun Eater dimulai sejak 2019 di Jakarta. Acara tersebut sebenarnya tidak dimulai sebagai sebuah festival, tapi hanya sebuah showcase yang menampilkan rentetan artis mereka waktu itu, seperti Mothern, Aldrian Risjad, Agatha Pricilla, Mantra Vutura, .Feast hingga Hindia.

Kemudian pada 2022, masih di tengah masa pandemi, Here Comes The Sun Eater diadakan secara online dan ditayangkan di GoPlay. Selain menayangkan penampilan dari musisi-musisi dibawah naungan Sun Eater, acara tahun tersebut juga menampilkan dokumenter berisi wawancara dan behind-the-scene dari HCTS 2022.

Pada 2023, untuk pertama kalinya acara ini digelar di Malaysia dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi para penikmat musik dari musisi yang ada di bawah naungan Sun Eater untuk dapat mendengarkan karya-karya mereka.

