Lindsay Lohan, Aktris Multitalenta yang Menapaki Usia 38 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Lindsay Lohan merupakan aktris kebangsaan Amerika Serikat. Ia lahir di New York City, pada 2 Juli 1986. Hari ini ia tepat menginjak usia 38 tahun. Memulai karirnya pada usia tiga tahun sebagai model Ford, dan juga tampil di lebih dari enam puluh iklan televisi, termasuk iklan The Gap, Pizza Hut, Wendy's, dan Jell-O.

Dilansir dari IMDb, ayahnya, Michael Lohan, menjalankan bisnis pasta keluarganya dan bekerja sebagai bankir investasi. Ibunya, Donata Dina Sullivan, adalah seorang analis Wall Street. Lohan dibesarkan di pinggiran Long Island yang kaya di Cold Spring Harbor dan Merrick.

Debutnya sebagai model cilik dan aktris iklan membawa Lindsay Dee Lohan menjadi sorotan di usia 3 tahun. Kariernya yang mengesankan, yang mencakup lebih dari 60 iklan televisi dan 100 iklan cetak. Lohan mendapatkan peran ganda sebagai saudari kembar di film remake Disney tahun 1998, The Parent Trap.

Film tersebut membuatnya meraih kesuksesan dan penghargaan Young Artist untuk Aktris Muda Pemeran Utama Terbaik dalam Film Layar Lebar, serta nominasi penghargaan Blockbuster Entertainment dan YoungStar.

Kesuksesan Lohan menghasilkan lebih banyak peran dalam film Disney, termasuk pembuatan ulang Freaky Friday (2003), yang dibintangi bersama Jamie Lee Curtis. Peran berikutnya dengan Disney, komedi pra-remaja Confessions of a Teenage Drama Queen (2004).

Namun, peran utamanya dalam film Paramount's Mean Girls, yang ditulis oleh komedian Tina Fey, yang mengubah Lohan menjadi seorang bintang yang diakui. Film ini meraih kesuksesan dan menjadi film terlaris ke-24 pada tahun 2004. Membuat Lohan mendapatkan penghargaan dari Teen Choice Awards dan MTV Movie Awards.

Debut sebagai penyanyi

Dikutip dari situs Biography, Lohan juga mencoba peruntungan melalui karier musiknya. Berkat basis penggemarnya yang terus bertambah, album pertamanya, Speak, memulai debutnya pada tahun 2004 dan meraih status platinum.

Album berikutnya, A Little More Personal, dirilis pada 2005 namun tidak begitu sukses. Begitu juga dengan dua film berikutnya, Just My Luck dan A Prairie Home Companion, yang keduanya menghasilkan penjualan box office yang tidak terlalu bagus pada tahun 2006.

Tersandung skandal

Setelah menjadi aktris yang mendapat banyak perhatian, Lohan mendapat beberapa masalah akibat sikapnya. Pada 26 Mei 2007, Lohan ditangkap setelah menabrakkan mobil Mercedes-Benz-nya ke sebuah pohon di Beverly Hills. Dia ditangkap lagi pada 24 Juli setelah diduga terlibat dalam kejar-kejaran mobil dengan ibu dari mantan asisten pribadinya.

Dalam kedua kasus tersebut, Lindsay Lohan terbukti memiliki kokain dalam jumlah kecil, di bawah 0,05 gram yang dibutuhkan untuk tuntutan pidana, menurut kantor Kejaksaan Los Angeles. Setelah masalah hukumnya, Lohan hanya didakwa dengan dua dakwaan, yaitu mengemudi di bawah pengaruh alkohol dan satu dakwaan mengemudi secara ugal-ugalan.

