Warganet Puji Profesionalitas Taylor Swift dan Tim Usai Terjebak di Panggung Konser

TEMPO.CO, Jakarta - Profesionalitas Taylor Swift ketika di atas panggung kembali menjadi sorotan baru-baru ini. Dibantu oleh salah seorang penari latarnya, penyanyi 34 tahun tersebut berhasil mengatasi kesalahan teknis yang membuatnya terjebak di atas salah satu bagian panggung pada malam kedua penampilannya di Aviva Stadium, Dublin, pada Jumat, 28 Juni 2024.

Di dalam video konser yang beredar di internet, kekasih Travis Kelce tersebut sedang membawakan salah satu lagu dari album terbarunya, The Tortured Poets Department, berjudul “The Smallest Man Who Ever Lived”. Bagian panggung yang ia naiki tidak bergerak turun sebagaimana mestinya. Hal ini membuat Taylor terjebak di udara dan hampir tidak bisa melanjutkan penampilannya. Ia juga terlihat sempat berbalik badan dan menyadari bahwa ia sepenuhnya terjebak karena tidak ada tangga yang bisa ia gunakan untuk turun.

Meski begitu, salah seorang penari latarnya yang diketahui bernama Jan Ravnik segera menyadari hal tersebut dan membantu Taylor Swift untuk turun. Di dalam video ia terlihat mengangkat pelantun “Enchanted” tersebut yang berusaha melompat ke bawah sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya cedera.

Sikap Profesional Taylor Swift dan Tim Penari Dipuji Warganet

Menanggapi kesalahan-kesalahan teknis tersebut, beberapa penggemar di media sosial membuat pelesetan dari nama tur dunia Taylor Swift dengan sebutan “The Errors Tour” dari yang seharusnya "The Eras Tour". Sebutan tersebut menandakan kedekatan sang penyanyi dengan para penggemarnya karena komentar-komentar yang mengiringi selalu disertai dengan kekaguman akan profesionalitas Taylor Swift dan timnya dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak terduga.

Salah seorang penggemar bahkan menyebut kejadian di Dublin merupakan momen yang indah karena Ravnik melakukan pertolongannya dengan anggun, “seolah-olah itu memang menjadi bagian dari pertunjukan,” tulisnya di bawah video yang diunggah di TikTok.

Penggemar lainnya juga menyadari bahwa Taylor Swift terlihat tersenyum kepada sang penari karena merasa berterima kasih. “Kamu bisa mendengarnya bernyanyi sambil tersenyum ketika ia dibantu turun.”

Kejadian serupa pernah juga terjadi pada konser Taylor Swift yang diadakan di Paycor Stadium, Ohio yang juga merupakan rangkaian The Eras Tour. Dilansir dari laman Today, penyanyi asal Amerika Serikat tersebut memutuskan untuk berlari ke belakang panggung dan berganti kostum ketika bagian panggung yang ia naiki tidak kunjung bergerak turun setelah ia menampilkan “Look What You Made Me Do”. Diketahui, ia juga pernah tidak sengaja menelan serangga saat tampil di panggung dengan area terbuka.

TODAY | PEOPLE

