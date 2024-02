Wendy Red Velvet Comeback Solo pada 12 Maret 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wendy Red Velvet telah memulai karier solonya. Dikutip dari Soompi, Wendy mengumumkan tanggal dan detail comeback solo. Wendy akan merilis album mini solo keduanya Wish You Hell pada 12 Maret 2024, pukul 6 sore. Wendy juga meluncurkan gambar teaser pertamanya untuk Wish You Hell, yang dapat dilihat di Instagram SM Entertainment.

Dalam gambar teaser tersebut memperlihatkan papan tulis kapur yang telah dicoret dengan simbol love bergaris. Tepat di atasnya, ditempelkan frame berwarna cokelat dan putih bertuliskan be you.

Album Solo Kedua Wendy

Dikutip dari Fandom, Wendy memulai debutnya di Red Velvet pada 1 Agustus 2014 dengan single digital pertama grup, Happiness. SM Entertainment agensi yang menaungi Wendy mengumumkan debut solo pertamanya pada 10 Maret 2021 dengan mini album Like Water yang dirilis pada 5 April 2021.

Kabar comeback Wendy pertama kali diumumkan oleh SM Entertaiment melalui laporan pendapatan 3Q23. Mulanya, SM Entertainment belum menetapkan tanggal rilis saat mengonfirmasi persiapan album baru. Pada 8 Februari 2024, SM Entertainment mengumumkan, comeback Wendy akan diundur hingga Maret 2024. Akhirnya, pada 19 Februari, diumumkan album MINI kedua Wendy berjudul Wish You Hell akan dirilis pada 12 Maret 2024.

Sejak Januari 2024, Wendy akan segera comeback dengan album solo kedua. Agensinya, SM Entertainment mengkonfirmasi kalau Wendy sedang mempersiapkan untuk peluncuran. Kabar ini pertama kali diilaporkan oleh News1 pada Senin, 15 Januari 2024. Media Korea tersebut melaporkan Wendy akan merilis album solo kedua pada Februari 2024.

Album terbaru nanti akan menandai comeback pertama Wendy dalam waktu sekitar tiga tahun sejak debut solonya dengan mini album pertamanya bertajuk Like Water pada 5 April 2021. Like Water adalah balada pop akustik.

Pada 13 November 2023, Red Velvet melakukan comeback dengan album penuh ketiga mereka, Chill Kill. Ungkapan chill kill merujuk kejadian atau keberadaan yang memecah keheningan. Liriknya membahas chill kill yang tiba-tiba menyebabkan narasi hubungan seseorang berubah.

Setelah dirilis, album ini melonjak ke puncak tangga lagu iTunes di berbagai negara di seluruh dunia. Chill Kill mencapai nomor 1 di tangga lagu iTunes Top Albums di setidaknya 35 wilayah berbeda.

