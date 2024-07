Despicable Me 4 Diprediksi Jadi Kompetitor Terbesar Inside Out 2 di Musim Panas 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Despicable Me 4 menunjukkan potensi menjadi salah satu film musim panas dengan pendapatan kotor tertinggi di tahun ini. Film animasi tersebut diprediksikan menjadi kompetitor terbesar dari film keluaran Pixar dan Disney, Inside Out 2 yang berhasil memecahkan rekor jumlah pendapatan sebesar 259 juta dolar AS pada pembukannya dan melampaui 1 miliar dolar di akhir pekan ini sebagai film terlaris tahun 2024.

Berdasarkan data pada laman Collider, entri terbaru dari waralaba Despicable Me milik Universal dan Illumination tersebut membuat awal yang baik setelah ditayangkan di total 20 negara termasuk Chili, Kolombia, dan Ekuador pada akhir pekan lalu. Setelah mengumpulkan 9,4 juta dolar yang mengesankan di akhir pekan debutnya, sekuel ini memperluas perolehan keseluruhannya, menambahkan 13,9 juta dolar lagi secara keseluruhan, sehingga total kumulatifnya menjadi 25,3 juta dolar pada pekan pertama.

Sebagaimana yang tertulis pada laman Variety, Despicable Me 4 diperkirakan mampu menghasilkan 100 juta dolar hingga 125 juta dolar selama periode liburan lima hari dimulai pada Rabu, 3 Juli 2024. Film sebelumnya yang tayang di 2022, Minions: The Rise of Gru, sukses mengumpulkan 940 juta dolar secara global. Pendapatan tersebut yang tertinggi dibanding beberapa film sebelumnya, seperti Despicable Me 3 (2017) menghasilkan 99 juta dolar, Despicable Me 2 (2013) menghasilkan 83,5 juta dolar, dan Despicable Me (2010) menghasilkan 56 juta dolar – semuanya pada liburan akhir pekan yang sama.

Sinopsis Despicable Me 4

Despicable Me 4 digarap oleh Chris Renaud dan Patrick Delage. Film berdurasi 1 jam lebih 35 menit tersebut menghadirkan kembali pengisi suara Steve Carell sebagai Gru, Kristen Wiig sebagai Lucy, Miranda Cosgrove sebagai Margo, Pierre Coffin sebagai Minion, dan peraih nominasi Oscar Steve Coogan sebagai Silas Ramsbottom.

Ceritanya kali ini menampilkan Gru sebagai sosok ayah dari ketiga anak perempuannya menyambut kedatangan anggota keluarga baru mereka, Gru Junior. Sebagai seorang agen Anti-Villain League (AVL), Gru tetap ingin memperlihatkan dirinya sebagai seorang penjahat terbaik di samping perannya sebagai seorang ayah. Gru menghadapi musuh baru dalam diri Maxime Le Mal dan pacarnya Valentina, sehingga keluarganya terpaksa melarikan diri.

Sejauh ini, film Despicable Me 4 memperoleh nilai sebesar 6.4/10 pada laman IMDB dan 63 persen pada laman Rotten Tomatoes.

Beberapa nama lain yang juga terlibat sebagai pengisi suara dalam film tersebut adalah pemain Bullet Train, Joey King, sebagai Poppy Prescott, Chloe Fineman dari Saturday Night Live sebagai Patsy Prescott, dan pemenang Emmy Stephen Colbert sebagai Perry Prescott. Film yang diproduksi oleh pendiri dan CEO Illumination Chris Meledandri dan Brett Hoffman tersebut sudah bisa disaksikan di bioskop-bioskop Indonesia mulai Rabu, 3 Juli 2024.

