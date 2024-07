Deretan Drama Korea yang Diperankan Kim Seon Ho

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Seon Ho adalah salah satu aktor Korea Selatan yang namanya semakin dikenal dalam beberapa tahun terakhir lewat banyak drama Korea atau Drakor yang dibintanginya. Dengan pesona alami dan kemampuan akting yang mengesankan, ia berhasil menarik perhatian penonton baik di dalam maupun luar negeri.

Berikut adalah beberapa drama Korea yang telah ia bintangi dan berhasil membawa namanya ke puncak popularitas.

Baca Juga: 5 Karakter yang Diperankan Ju Ji Hoon dalam Drama Korea Populer

1. Hometown Cha-Cha-Cha (2021)

Salah satu drama yang paling populer yang dibintangi oleh Kim Seon Ho adalah Hometown Cha-Cha-Cha. Dalam drama ini, Kim Seon Ho berperan sebagai Hong Du Sik, seorang pria serba bisa yang tinggal di desa kecil bernama Gongjin. Hong Du Sik adalah pria yang tampaknya dapat melakukan segalanya, mulai dari memperbaiki peralatan hingga membantu penduduk desa dengan berbagai masalah mereka.

Drama ini menceritakan kisah cinta antara Hong Du Sik dan Yoon Hye Jin, seorang dokter gigi yang pindah dari kota ke desa tersebut. "Hometown Cha-Cha-Cha" mendapatkan rating tinggi dan pujian kritis karena alur ceritanya yang hangat dan menyentuh hati. Chemistry antara Kim Seon Ho dan lawan mainnya, Shin Min Ah, juga menjadi salah satu daya tarik utama dari drama ini.

2. Start-Up (2020)

Sebelum Hometown Cha-Cha-Cha, Kim Seon Ho telah menarik perhatian penonton melalui perannya sebagai Han Ji Pyeong dalam drama "Start-Up". Drama ini berpusat pada dunia perusahaan rintisan dan teknologi, dan Han Ji Pyeong adalah seorang investor yang sukses namun memiliki masa lalu yang sulit.

Karakter Han Ji Pyeong dikenal sebagai pria yang cerdas, tegas, namun memiliki sisi lembut yang tersembunyi. Perannya dalam Start-Up membuat Kim Seon Ho mendapatkan banyak penggemar baru dan mengukuhkan posisinya sebagai salah satu aktor utama dalam industri drama Korea. Chemistry-nya dengan Bae Suzy dan Nam Joo Hyuk menambah dinamika menarik dalam cerita.

3. 100 Days My Prince (2018)

100 Days My Prince adalah drama sejarah yang mengisahkan tentang putra mahkota yang hilang ingatan dan hidup sebagai warga biasa selama 100 hari. Dalam drama ini, Kim Seon Ho berperan sebagai Jung Jae Yoon, seorang pejabat yang setia dan cerdas namun memiliki kondisi yang membuatnya tidak bisa mengenali wajah orang.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Meskipun bukan peran utama, penampilan Kim Seon Ho dalam "100 Days My Prince" berhasil mencuri perhatian penonton. Karakternya yang kompleks dan penggambaran yang cerdas membuatnya menjadi salah satu karakter yang paling diingat dalam drama ini.

4. Welcome to Waikiki 2 (2019)

Dalam Welcome to Waikiki 2, Kim Seon Ho berperan sebagai Cha Woo Sik, seorang penyanyi yang bermimpi menjadi terkenal. Drama ini adalah komedi situasi yang mengikuti kehidupan sekelompok teman yang mengelola guesthouse bernama Waikiki.

"Welcome to Waikiki 2" menawarkan tawa dan kesenangan melalui berbagai situasi kocak yang dihadapi oleh para karakter. Peran Kim Seon Ho sebagai Cha Woo Sik menambahkan elemen humor dan pesona ke dalam drama, membuatnya menjadi salah satu sorotan dalam seri ini.

5. Catch the Ghost (2019)

"Catch the Ghost" adalah drama aksi dan misteri di mana Kim Seon Ho berperan sebagai Go Ji Seok, seorang detektif yang bekerja di unit transportasi. Drama ini mengikuti kisah Go Ji Seok dan rekannya, Yoo Ryung, yang bekerja sama untuk menangkap penjahat yang dikenal sebagai "Hantu".

Peran Kim Seon Ho dalam Catch the Ghost menunjukkan sisi lain dari kemampuan aktingnya, di mana ia mampu membawakan karakter yang serius dan penuh tekad. Dinamika antara Go Ji Seok dan Yoo Ryung, yang diperankan oleh Moon Geun Young, menjadi salah satu aspek menarik dari drama Korea ini.

ASIAN WIKI

Pilihan editor: 5 Peran yang Pernah Dimainkan N VIXX dari Siswa Hingga Konglomerat