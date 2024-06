Fan Meeting Kim Soo Hyun di Sentul, Harga Tiket Mulai Dari Rp 1,5 Juta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Soo Hyun, aktor Korea Selatan, akan kembali menggelar fan meeting di Indonesia. Hal tersebut diketahui dari unggahan akun Instagram UnUsUaL Entertainment selaku promotor acara.

Fan meeting bertajuk ‘2024 KIM SOO HYUN ASIA TOUR in Jakarta 'EYES ON YOU’ tersebut akan dilangsungkan di Sentul International Convention Center atau SICC, Sentul, Jawa Barat, pada 7 September 2024 pukul 19.00 WIB.

“Fan Meeting Aktor Top Korea, Kim Soo Hyun yang sangat ditunggu-tunggu akan hadir di Jakarta pada 7 September. Bersiaplah untuk bertemu oppa secara langsung!!” bunyi keterangan unggahan poster fan meeting yang diunggah pada Selasa, 4 Juni 2024.

Detail tiket dan denah tempat duduk

Selain tanggal dan lokasi fan meeting, pengumuman resmi tersebut juga dilengkapi dengan detail harga tiket dan denah posisi duduk yang terbagi menjadi lima bagian, yaitu VVIP, VIP, Platinum, Gold, dan Silver.

Bagian VVIP yang paling dekat dengan panggung dibanderol dengan harga Rp3.000.000; dan untuk tiket bagian VIP dijual dengan harga Rp2.600.000. Bagian platinum yang posisi duduknya berada di paling kanan dan kiri tetapi masih satu baris dengan VIP dijual seharga Rp2.200.000. Sedangkan untuk tiket tempat duduk di bagian Gold dan Silver bisa didapatkan dengan mengeluarkan uang sebesar Rp1.900.000 dan Rp1.500.000.

Poster fan meeting Kim Soo Hyunm yang bertajul 2024 Kim So Hyun Asia Tour in Jakarta Eyes On You. Instagram.com/@unusual_ent

Seluruh harga yang tertera belum termasuk pajak pemerintah sebesar 10 persen dan biaya pemrosesan tiket sebesar 5 persen. Pembelian secara resmi dapat dilakukan melalui laman BBO dan BookMyShow.

Pihak UnUsUaL Entertainment mengingatkan agar penggemar tidak membeli tiket dari pihak ketiga atau jalur ilegal yang tidak valid tidak. Pembelian tiket ilegal di luar tanggung jawab penyelenggara acara. Penggemar diimbau untuk lebih berhati-hati karena tidak ada jaminan pengembalian uang untuk kasus seperti itu.

Tur fan meeting Asia Kim Soo Hyun

Kedatangan Kim Soo Hyun mendekati akhir tahun ini merupakan yang ketiga kalinya ke Indonesia. Aktor Queen of Tears itu pertama kali mengunjungi Jakarta, pada tahun 2014. Sedangkan yang kedua, dia juga menggelar acara serupa di, Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, pada 14 Mei 2023.

Fan meeting ini tak lain sebagai bentuk balasan Kim Soo Hyun kepada penggemarnya yang sudah memberikan dukungan untuk aktor 36 tahun itu. Terlebih sejak memerankan Baek Hyun Woo dalam drama Queen of Tears, namanya semakin populer.

Sebelum di Jakarta, tur fan meeting Asia Kim Soo Hyun akan digelar di Thunder Dome, Bangkok, Thailand pada 15 Juni 2024, di Yokohama Pia Arena MM, Jepang, pada tanggal 22 dan 23 Juni 2024. Setelah itu di Araneta Coliseum, Manila, Filipina pada 29 Juni 2024.

