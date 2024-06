Profil Jang Ki Yong yang akan Mengadakan Fan Meeting di Asia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jang Ki Yong akan mengadakan jumpa penggemar atau fan meeting di beberapa negara di Asia. Acara jumpa penggemar yang diberi judul Asia 2024 Beautiful Day itu akan dimulai di Seoul pada Agustus 2024. Ini kedua kalinya dia menggelar fan meeting.

Profil Jang Ki Yong

Jang Ki Yong dikenal karena aktingnya di banyak drama. Dalam beberapa tahun belakanan, ia telah menjadi salah satu aktor yang paling diperhitungkan di industri hiburan Korea. Jang Ki Yong lahir di Ulsan, Korea Selatan, pada 7 Agustus 1992. Ia memulai kariernya di dunia hiburan sebagai model sebelum beralih akting. Mulanya kedua orang tua Ki Yong tidak menyetujui pilihan kariernya sebagai model.

Kariernya sebagai model dimulai di pagelaran busana S/S General Idea Collection Show 2012 selama Seoul Fashion Week. Ia mendapat pencapaian di bidang model. Ia tampil di berbagai acara fashion besar dan berbagai merek terkenal.

Keseriusannya di dunia model terbukti saat ia menyabet penghargaan sebagai satu dari 12 Model Rookie yang menjanjikan oleh Asosiasi Model Korea, Fashion Model Award di Asia Model Awards 2014, dan Best Dressed Model di Korea’s Best Dresser Swan Awards 2015.

Ia mulai merambah akting ketika mendapat peran dalam serial It’s Okay, That’s Love (2014). Di tahun yang sama, dia berperan dalam drama School Girl Detective. Ki Yong mengikuti audisi untuk akting di drama yang lebih serius, The Greatest Marriage (2014) dan terpilih.

Dalam karier aktingnya ia mendapat sejumlah penghargaan, di serial My Mister (2018) Ki Yong menyabet penghargaan Best New Actor di APAN Star Awards 2018. Penghargaan yang sama kembali dia dapatkan di Baeksang Arts Awards 2019 melalui Come and Hug Me (2018).

Dikutip dari Soompi, ia menyelesaikan wajib militernya pada 22 Februari 2023, setelah menjalani kegiatan militer selama satu tahun enam bulan. Sebelum menjalani wajib militer, ia telah memperpanjang kontrak dengan agensinya YG Entertainment.

Setelah bebas dari wajib militer, ia langsung kembali ke dunia akting dalam drama The Atypical Family (2024) yang tayang di Netflix. Dia berperan sebagai Bok Gwi Joo, seorang ayah yang memiliki kekuatan bisa kembali ke masa lalu.

YUNIA PRATIWI | MARVELA

