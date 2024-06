Fakta Menarik The Tale of Rose, Drama Cina Terbaru Liu Yifei dan Wallace Huo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Cina The Tale of Rose telah menarik perhatian banyak penonton dan menduduki peringkat kedua dalam WeTV HOT dengan indeks popularitas mencapai 29.000. Drama ini dibintangi oleh sejumlah bintang papan atas Cina seperti Liu Yifei, David Tong, Peng Guang Ying, Lin Yi, dan Wallace Huo.

Simak beberapa fakta menarik The Tale of Rose sedang tayang di WeTV berikut ini:



1. Adaptasi dari Karya Legendaris Yi Shu



The Tale of Rose merupakan adaptasi dari novel The Story of Rose karya Yi Shu, yang sebelumnya juga telah diadaptasi menjadi drama Hong Kong. Cerita ini berpusat pada kehidupan dan perjalanan cinta Huang Yi Mei, yang diperankan oleh Crystal Liu.

Berlatar di awal era milenium atau tahun 2000-an, drama Cina ini tidak hanya menyuguhkan kisah cinta yang mengharukan, tetapi juga mengajak penonton bernostalgia mengenai teknologi dan tren fashion di era tersebut.

Kisah ini mengikuti perjalanan hidup Huang Yi Mei (diperankan Liu Yifei), seorang perempuan muda yang berjuang untuk menemukan jati diri dan cintanya di tengah perubahan sosial dan teknologi yang pesat pada awal tahun 2000-an. Penonton disuguhi dengan elemen-elemen klasik dari era tersebut, mulai dari gaya berpakaian hingga perangkat teknologi yang pernah populer.



2. Drama Comeback Wallace Huo

Salah satu daya tarik utama dari The Tale of Rose adalah kehadiran Wallace Huo, aktor terkenal Cina yang kembali berakting setelah beberapa waktu absen dari dunia hiburan. Wallace Huo dikenal luas sejak muncul dalam iklan ponsel bersama Angelica Lee pada 2000. Dia memiliki perjalanan karier yang mengesankan dan pada 2002 menjadi salah satu aktor utama dalam drama Star.

Aktor bernama asli Huo Chien Hwa, tidak asing bagi generasi 90-an di Indonesia. Kepopulerannya meroket setelah membintangi drama Twins (atau 100% Senorita) pada 2004, yang membuatnya datang ke Indonesia untuk menyapa para penggemarnya. Kedatangan Wallace saat itu menjadi peristiwa besar bagi para penggemar di Indonesia yang telah lama menantikan kehadirannya.



3. Kepopuleran The Tale of Rose



Dengan total 38 episode, The Tale of Rose berhasil memikat penonton dengan alur cerita yang mendalam dan penampilan luar biasa dari para aktornya. Serial ini tidak hanya menjadi ajang nostalgia bagi penonton yang hidup pada era 2000-an, tetapi juga memberikan perspektif baru tentang perubahan sosial dan teknologi di masa itu.

