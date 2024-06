Taylor Swift Tak Sengaja Telan Serangga saat Konser di London, Sudah 2 Kali Terjadi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift kembali mengalami kejadian kurang mengenakkan saat tampil di konser The Eras Tour hari ketiga di Stadion Wembley, London, Inggris. Penyanyi 34 tahun itu secara tidak sengaja menelan serangga yang masuk ke mulutnya saat menyanyi di atas panggung pada Ahad, 23 Juni 2024.

Peristiwa tak terduga itu terjadi ketika Taylor Swift membawakan lagu "All Too Well" versi 10 menit. Di pertengahan lagu, dia mulai terbatuk-batuk dan meminta 89.000 penggemar untuk menggantikannya bernyanyi. "Saya menelan serangga, bisakah kalian bernyanyi?" kata Taylor Swift. Momen tersebut terekam dalam video yang diunggah oleh pengguna TikTok alexaelizabethh.

Baca Juga: Luhut Klaim Kemudahan Izin Acara Membuat Indonesia Lebih Kompetitif

Pertunjukan tetap harus tetap berjalan, Taylor Swift berhasil mengatasi kecelakaan kecil tersebut dan melanjutkan penampilannya.

Taylor Swift juga Pernah Tak Sengaja Telan Serangga di Konser Chicago

Kemarin merupakan kali kedua Taylor Swift tak sengaja menelan serangga selama 152 pertunjukan The Eras Tour. Saat konser di Chicago pada Juni 2023 lalu, dia tersedak serangga di tengah-tengah menyanyikan lagu "Evermore".

"Saya baru saja menelan serangga," katanya. Kemudian dia bergurau, "Oh, enak."

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dia memastikan bahwa kondisinya baik-baik saja setelah tidak sengaja menelan serangga.“Ada banyak sekali serangga. Jumlahnya ada seribu," katanya sambil tertawa. “Aku akan baik-baik saja, itu sangat bodoh.”

Travis Kelce Beri Kejutan di Atas Panggung Konser Taylor Swift

Pacar Taylor Swift, Travis Kelce mengejutkan para penggemar saat muncul di atas panggung, bergabung dengan penari lainnya. Travis Kelce menggendong Taylor Swift melintasi panggung dan membaringkannya dengan lembut di sofa merah di tengah panggung. Dia juga membantunya mengganti jaket dan sepatu hak tinggi. Pemain Kansas City Chiefs itu tersenyum selama penampilan kejutannya, tampak rapi dengan topi dan jaket.

Kerumunan penggemar tidak dapat menahan antusiasme mereka, bersorak keras saat pemain football Amerika itu mengangkat sang penyanyi idengan mudah. Ini juga menandai pertama kalinya Travis Kelce bergabung dengan Taylor Swift di atas panggung, namun atlet tersebut telah menjadi perhatian utama penonton The Eras Tour sejak pasangan tersebut mulai berkencan tahun lalu.

PEOPLE | USA TODAY | NEW YORK POST

Pilihan Editor: Pangeran William Ajak 2 Anaknya Nonton The Eras Tour, Taylor Swift Abadikan Foto Bersama