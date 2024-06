YG Entertainment Rilis Teaser Misterius, BABYMONSTER Bakal Comeback Bulan Juli?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - - Grup idol rookie asuhan YG Entertainment, BABYMONSTER, tengah menyiapkan kejutan besar untuk para penggemar. Mereka baru saja merilis unggahan misterius pada tengah malam, Senin, 17 Juni 2024.

Melalui akun Instagram resmi mereka, @babymonster_ygofficial, unggahan tersebut berupa teaser poster yang bertuliskan "RSVP" dan mencantumkan nama ketujuh anggota yaitu Ruka, Pharita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora, dan Chiquita, serta tulisan 1 Juli 2024 pukul 12 malam waktu Korea (KST). Melansir dari Soompi, CEO YG Entertainment Yang Hyun Suk, mengisyaratkan bahwa BABYMONSTER akan merilis album penuh mereka pada musim gugur ini.

"Kami pasti akan merilis album penuh pada September atau Oktober," ujar Hyun Suk, dikutip pada Senin, 17 Juni 2024. "Sebelumnya, kami berencana untuk melakukan pra-rilis lagu baru di awal Juli," katanya menambahkan. Namun, sejak poster teaser ini diluncurkan, belum ada informasi lebih lanjut terkait konsep atau detail lainnya.

Spekulasi Proyek Berikutnya BABYMONSTER

Tentu saja, hal ini meninggalkan berbagai spekulasi dari para penggemar mengenai proyek mendatang BABYMONSTER. Beberapa menduga bahwa teaser tersebut bisa menjadi sinyal akan rilis video musik terbaru, sementara yang lain berspekulasi tentang kemungkinan rilis teaser tambahan menjelang tanggal yang telah ditetapkan.

BABYMONSTER telah mendapat banyak perhatian sejak debut mereka pada April lalu, terutama dengan lagu debutnya, 'SHEESH'. Mereka aktif melakukan promosi dengan berbagai konten dan penampilan di berbagai acara musik. Album debut mereka berjudul BABYMONS7ER terdiri atas 7 lagu, yakni 'MONSTER (Intro)', 'SHEESH', 'LIKE THAT', 'Stuck in The Middle (7 ver.)', 'BATTER UP (7 ver.)', 'DREAM', dan 'Stuck in The Middle (Remix)'.

Fan Meeting di Asia, termasuk Jakarta

Saat ini, BABYMONSTER juga sedang menggelar tur fan meeting di berbagai kota Asia serta untuk mempromosikan lagu mereka berjudul 'LIKE THAT', yang ditulis dan diproduseri oleh Charlie Puth sebagai hadiah. BABYMONSTER baru saja menyelesaikan fanmeeting di Tokyo, Indonesia, dan Singapura, serta masih berlanjut di Taipei dan Bangkok hingga Juli.

Lewat teaser poster RSVP misterius itu, BABYMONSTER tampaknya tengah mempersiapkan kejutan besar untuk comeback musim panas mereka, bulan depan. Penggemar sudah tidak sabar meramaikan kesuksesan yang lebih besar dari panggung debut girl group naungan YG Entertainment ini.

SOOMPI| ALLKPOP

