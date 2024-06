3 Hal tentang Byeon Woo Seok yang akan Jumpa Penggemar di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan Byeon Woo Seok akan bertemu para penggemarnya di Jakarta dalam acara Love Letter yang akan diselenggarakan di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, pada 28 Juni 2024.

“Aku akan mempersiapkan diri dengan baik. Aku harap, kita bisa bersenang-senang dan membuat kenangan yang luar biasa bersama-sama. Aku tak sabar untuk bertemu di sana!” kata Byeon Woo-seok dalam video yang diunggah promotor melalui Instagram @threeanglesproduction pada Selasa, 11 Juni 2024.

Tentang Byeon Woo Seok

1. Jumpa Penggemar Pertama di Indonesia

Melalui akun Instagram, promotor Three Angels Production mengumumkan, ini merupakan jumpa penggemar atau fanmeeting perdana bagi Byeon Woo-seok di Indonesia.

Gelaran jumpa penggemar Summer Letter Byeon Woo-seok juga direncanakan turut digelar di sejumlah negara di Asia yang akan diumumkan segera. Bagi penggemar yang berminat untuk datang dapat membeli tiket seharga Rp1.350.000 sampai Rp2,8 juta tergantung kategori tempat duduk yang dipilih. Harga tersebut belum termasuk pajak dan ticketing fees.

2. Lovely Runner

Byeon Woo Seok telah membintangi sejumlah drama dan film. Terbaru, ia memainkan karakter Ryu Sun Jae di drama romantis Lovely Runner 2024. Lovely Runner drama yang diadaptasi dari novel web The Best of Tomorrow karya Kim Bang yang mengisahkan tentang Im Sol, penggemar K-Pop yang melakukan perjalanan waktu. Dalam drama ini Byeon Woo Seok beradu akting dengan aktris Kim Hye Yoon.

3. Jumpa penggemar di Indonesia

Pada 4 Juni 2024, perusahaan produksi CJ ENM mengonfirmasi, para pemain dan tim produksi Lovely Runner akan liburan sebagai hadiah ke Phuket, Thailand. Hal ini karena drama tersebut mendapat rating tinggi sepanjang waktu penayangannya dan telah berakhir dengan 16 episode pada 28 Mei 2024.

Kendati begitu, perwakilan dari agensi Byeon Woo Seok, yakni VARO Entertainment mengatakan artisnya tidak bisa mengikuti agenda liburan bersama. Hal ini karena jadwal jumpa penggemar Asia, termasuk ke Indonesia pada 28 Juni yang bentrok dengan agenda liburan bersama tim Lovely Runner.

"Byeon Woo Seok tidak dapat menghadiri liburan hadiah Lovely Runner, karena jadwal tur Asia,” kata perwakilan VARO Entertainment ikutip dari Soompi, Selasa, 11 Juni 2024.

Berbeda dengan Byeon Woo Seok, Kim Hye Yoon sebagai salah satu pemeran utama Lovely Runner dipastikan akan mengikuti agenda liburan tersebut. "Kami berencana untuk menyesuaikan jadwalnya sebanyak mungkin sehingga dia dapat berpartisipasi dalam perjalanan,” kata perwakilan dari agensinya, Artist Company.

AULIA ULVA | ANTARA

