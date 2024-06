Agensi Bantah Kim Soo Hyun Pacaran dengan Lim Na-young

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sempat menghebohkan warganet dengan rumor berkencan dengan Lim Na-young, agensi Kim Soo Hyun, GOLD MEDALIST membantah hal tersebut. Sebelumnya, keduanya dirumorkan berkencan lantaran kepergok bersama saat menghadiri festival Ultra Korea.

Dilansir dari media Korea, KTimes, GOLD MEDALIST membuat pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa rumor tersebut tidak berdasar, pada Selasa, 11 Juni 2024. "Meskipun benar bahwa Kim Soo Hyun menghadiri Ultra Music Festival Korea, rumor kencan tersebut tidak berdasar,” ucap GOLD MEDALIST, dikutip dari KTimes.

Agensi Lim Na-young, Mask Studio, juga membantah rumor tersebut. “Lim Na-young menghadiri Ultra Music Festival Korea secara pribadi dan secara kebetulan bertemu dengan Kim Soo-hyun di sana. Momen di mana mereka terlihat berbisik-bisik hanyalah akibat dari lingkungan yang bising,” kata salah satu pejabat di Mask Studio, dikutip dari KTimes.

Profil Kim Soo Hyun

Kim Soo Hyun adalah aktor asal Korea Selatan yang lahir pada 16 Februari 1988. Pria berusia 36 tahun ini berada di bawah naungan agensi hiburan GoldMedalist. Dia merupakan lulusan Universitas Chung Ang dari Departemen Film dan Teater.

Melansir dari laman Kprofiles, pada awalnya Kim Soo Hyun adalah seorang introvert yang tidak terlalu menyukai tempat ramai. Namun, ibunya mendorongnya untuk mengambil kelas akting di sekolah menengah guna mengatasi sifat introvert itu. Sebelum debut sebagai aktor, Kim Soo Hyun pernah menjadi model pakaian dalam untuk pusat perbelanjaan online milik temannya.

Dilansir dari laman MyDramaList, Kim Soo Hyun memulai debut aktingnya pada 2007 melalui drama Kimchi Cheese Smile. Di 2009, dia pernah hampir membintangi drama populer Boys Before Flowers.

Nama Kim Soo Hyun mulai menarik perhatian masyarakat setelah bermain dalam drama hits Dream High. Bahkan, melalui drama itu, pria yang akrab disapa Soo Hyun ini berhasil meraih sejumlah penghargaan. Di antaranya adalah Best New Actor, Popularity Actor Award, dan Best Couple Award bersama Bae Suzy melalui drama Dream High dari KBS Drama Awards 2011.

Kim Soo Hyun adalah seorang penggemar bowling. Bahkan, karena kesukaannya itu, dia sampai melamar menjadi pemain bowling profesional pada 2016. Dia berhasil menduduki peringkat 10 dari 114 peserta dalam turnamen uji coba pertamanya. Namun, dia gagal mencapai angka 200 poin yang dibutuhkan untuk lolos pada putaran kedua.

Pada Oktober 2017, dia memutuskan untuk mendaftar wajib militer di Divisi 1 pada Garis Demarkasi Militer dan Garis Batas Selatan Batalyon Pencarian. Dia pun menyelesaikan tugas negaranya itu pada Juli 2019 lalu dengan pangkat Sersan.

Daftar Film dan Drama Kim Soo Hyun

Lebih dari 15 tahun berkarier di dunia hiburan, sebagai aktor Kim Soo Hyun telah membintangi sejumlah film dan serial drama Korea populer. Adapun beberapa daftar film dan dramanya adalah sebagai berikut:

Film

Real (2017) sebagai Jang Tae Young

Miss Granny (2014) sebagai motorbiker (cameo)

Secretly Greatly (2013) sebagai Won Ryu Hwan/Bang Dong Gu

The Thieves (2012) sebagai Zampano

Serial Drama

Queen Of Tears (tvN / 2024) sebagai Baek Hyun Woo

One Ordinary Day (Coupang Play / 2021) sebagai Kim Hyun Soo

It's Okay to Not Be Okay (tvN / 2020) sebagai Moon Kang Tae

Crash Landing on You (tvN / 2019-2020) sebagai Dong Gu (ep.10,15)

Hotel Del Luna (tvN / 2019) sebagai CEO Hotel Blue Moon (ep.16)

The Producers (KBS2 / 2015) sebagai Baek Seung Chan (Produser Divisi Hiburan)

My Love From the (SBS / 2013-2014) sebagai Do Min Joon

Dream High 2 (KBS2 / 2012) sebagai Song SamDong (ep.1)

The Moon Embracing The Sun (MBC / 2012) sebagai Lee Hwon

Dream High (KBS2 / 2011) sebagai Song Sam Dong

Giant (SBS / 2010) sebagai Lee Seong Mo (muda)

Will It Snow For Christmas? (SBS / 2009)

Kimchi Cheese Smile (MBC / 2007-2008) sebagai Kim Soo Hyun

