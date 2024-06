Zico Dituduh Curi Brankas Mendiang Goo Hara, Agensi Siap Tempuh Jalur Hukum

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rapper Korea Selatan, Zico dituduh merupakan pelaku pencurian brankas di rumah mendiang Goo Hara. Agensi Zico, KOZ Entertainment akhirnya buka suara menanggapi tuduhan tersebut dan mengumumkan langkah hukum yang akan mereka tempuh.

Berawal dari program jurnalisme investigatif Korea Selatan Unanswered Questions yang tayang di stasiun televisi SBS pada Sabtu, 22 Juni 2024. Episode baru tersebut membahas tentang kasus kematian Goo Hara lima tahun lalu dan perampokan yang terjadi di kediamannya.

Tim produksi menayangkan sketsa polisi tentang pencuri yang masuk ke rumah mendiang Goo Hara dan mencuri brankasnya di ruang ganti. Dilaporkan bahwa brankas tersebut berisi perhiasan, kontrak, dan ponsel milik Goo Hara. Barang-barang berharga lainnya tidak tersentuh.



Zico Dituduh sebagai Pencuri Brankas di Rumah Goo Hara, Berkaitan dengan Kasus Burning Sun



Polisi gagal mengidentifikasi atau menangkap pelaku setelah 9 bulan penyelidikan. Dengan teknologi Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI), ahli sketsa polisi mampu mengumpulkan beberapa ciri khas dan merilis sketsa tersangka berdasarkan rekaman CCTV.

Pelaku diperkirakan memiliki tinggi badan setidaknya 170-180 sentimeter dan berusia akhir 20-an atau awal 30-an pada saat melakukan kejahatan. Beberapa netizen mulai menyebarkan rumor bahwa tersangkanya adalah Zico memiliki sepatu dan anting-anting yang sama dengan pelaku, serta sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan polisi.

Goo Hara ditemukan tak bernyawa di kediamannya, di kawasan Cheongdam, Seoul, pada 24 November 2019. Sebelumnya memutuskan mengakhiri hidupnya, mantan personel grup Kara itu sempat mengungkapkan kesedihan yang dirasa akibat beratnya tekanan hidup. Ungkapan kesedihan itu ia sampaikan lewat akun Instagramnya. soompi.com

Netizen kemudian ramai menyerang Zico, sambil menyinggung dugaan lama hubungannya dengan skandal Burning Sun yang dipicu oleh persahabatannya dengan Jung Joon Young dan “Golden Phone” miliknya. Zico diduga mengetahui isi ponsel tersebut.

Dalam film dokumenter 'Burning Sun: Stories of women who eposed the secret chat rooms of K-Pop Star' yang dirilis BBC Cina pada Ahad, 19 Mei 2024, terungkap bahwa Goo Hara ternyata memiliki peran penting dalam pengungkapan kasus polisi di 'Burning Sun Gate' yang terjadi pada lima tahun yang lalu, tepatnya pada 2019.



Agensi Zico akan Laporkan Penyebar Rumor



KOZ Entertainment mengonfirmasi bahwa banyak unggahan dan komentar jahat yang memfitnah, menghina, serta menyebarkan informasi palsu tentang Zico. Agensi yakin rumor jahat dan informasi palsu yang beredar saat ini tidak ada hubungannya dengan Zico.

"Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap pembuat postingan jahat berdasarkan bukti yang dikumpulkan melalui laporan dari penggemar dan pemantauan kami sendiri untuk melindungi hak dan kepentingan artis. Meski butuh waktu, kami akan meminta pertanggungjawaban mereka sampai akhir. Tidak akan ada keringanan hukuman atau penyelesaian dalam keadaan apa pun," kata KOZ Entertainment pada Senin, 24 Juni 2024.

KOZ Entertainment akan sangat terbantu jika para penggemar ikut terlibat dalam melaporkan bukti unggahan dan komentar dari berbagai media sosial. Penggemar dapat mengirimkannya ke protect_koz@kozent.com.

