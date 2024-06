Jang Ki Yong Gelar Fan Meeting di Asia Agustus 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jang Ki Yong akan menggelar fan meeting di beberapa negara di Asia. Acara jumpa penggemar yang diberi judul Asia 2024 'Beautiful Day' itu akan dimulai di Seoul pada Agustus 2024. Ini adalah kedua kalinya dia menggelar fan meeting sepanjang kariernya.

Sebelumnya, Jang Ki Yong menggelar fan meeting yang bertajuk 'Filmografi' pada tahun 2019. Fan meeting-nya tahun ini memiliki makna khusus bagi Jang Ki Yong. Seperti dikutip dari laman Herald Pop, melalui fan meeting aktor 31 tahun itu ingin menghabiskan hari yang indah dan menciptkana momen bersama para penggemarnya.

Dalam poster yang dirilis pun menunjukkan wajah Jang Ki Yong dalam suasana yang berbeda. Aktor film Sweet & Sour itu mengenakan atasan putih, sambil tersenyum dengan mata tertutp bersandar di atas kedua tangannya di dekat jendela yang dipenuhi sinar matahari.

Daftar kota dan jadwal fan meeting

Fan meeting Asia 2024 'Beautiful Day akan digelar pertama kali di Seoul, Korea Selatan, pada 3 Agustus 2024. Setelah itu, dia akan menyambangi penggemarnya di dua kota di Jepang, yaitu di Tokyo pada 18 Agustus dan Osaka pada 20 Agutus 2024.

Ki Yong melanjutkan fan meeting-nya pada bulan September. Mulai dari Bangkok, Thailand pada 14 September, Taipe pada 21 September dan Manila, Filipina pada tanggal 28 Septmber 2024. Sementara informasi mengenai harga tiket, lokasi fan meeting dan rincian lebih lanjut akan diumumkan kemudian.

Drama terakhir Jang Ki Yong

Drama terakhir yang diperankan Jang Ki Yong, The Atypical Family, baru saja berakhir. Dia berperan sebagai Bok Gwi Joo, seorang ayah yang memiliki kekuatan bisa kembali ke masa lalu. Drama tersebut sekaligus drama pertama yang dibintanginya setelah menyelesaikan wajib militer pada Februari 2023.

Jang Ki Yong mengawali kariernya sebagai model pada tahun 2012. Debutnya sebagai aktor dimulai saat membintangi drama It's Okay, This Love. Beberapa drama yang diperankannya antara lain, Now, We Are Breaking Up, My Roomate id Gumiho, Search: WWW, Hello Me!, Born Again, My Mister, Touch Your Heart. Dia mendapatkan penghargaan Baeksang Art Awards 2019, sebagai New Actor, lewat drama Come and Hug Me.

HERALD POP | MY DRAMA LIST

