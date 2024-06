Utamakan Waktu Bersama Keluarga, Jennifer Lopez Batalkan Tur Musim Panas Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lopez alias JLo mengumumkan pembatalan tur bertajuk "This Is Me… Live" yang awalnya dijadwalkan untuk dimulai pada musim panas tahun ini. Pada laman resminya tertulis bahwa penyanyi yang juga aktris berusia 54 tahun tersebut membutuhkan waktu istirahat untuk dihabiskan bersama anak-anak, keluarga, dan teman terdekatnya.

“Perwakilan dari Live Nation hari ini mengumumkan bahwa Tur Musim Panas AS 2024 Jennifer Lopez 'THIS IS ME…LIVE' dibatalkan, dengan alasan, mengutip, 'Jennifer mengambil cuti untuk dihabiskan bersama anak-anak, keluarga, dan teman dekatnya,'” tulis Live Nation selaku promotor tur pada onthejlo.com.

Jennifer Lopez Terpaksa Batalkan Tur di Amerika

Pada laman tersebut, JLo juga menuliskan bahwa ia merasa sedih dan hancur karena harus membatalkan jadwal konsernya yang membuat para penggemarnya kecewa. “Ketahuilah bahwa aku tidak akan melakukan ini jika aku tidak merasa hal itu benar-benar perlu," tulis istri Ben Affleck tersebut. Ia juga lanjut menuliskan, "aku berjanji akan menebusnya dan kita semua akan bersama lagi.”

Melalui laman resminya pula JLo memastikan bahwa tidak ada kerugian materi yang harus ditanggung para penggemarnya yang sudah telanjur memesan tiket. Untuk pembelian tiket melalui Ticketmaster akan diadakan pengembalian uang secara langsung. Untuk teknis pengembalian uang yang dibeli penggemar melalui situs penjualan ulang seperti SeatGeek, StubHub, VividSeats, dan semacamnya akan diumumkan lebih detail di kemudian hari.

Dilansir dari Variety, meskipun penjualan tiket tur JLo untuk album This Is Me…Now itu terhitung buruk di beberapa negara, pembatalannya bukan dikarenakan alasan tersebut. Data dan grafik tempat duduk yang ada menunjukkan penjualan yang kuat di pasar seperti Newark, Orlando, Miami, Chicago, Anaheim dan Toronto.

Film Terbaru JLo Jadi Nomor 1 di Netflix 55 Negara

Belum lama ini, Netflix meluncurkan film terbaru bertajuk Atlas yang yang dibintangi JLo. Film garapan Brad Peyton itu berhasil menduduki posisi nomor satu sebagai film original Netflix yang paling banyak diputar di 55 negara.

JLo mengungkapkan tentang persamaan dan perbedaan antara dirinya dan karakter film yang ia mainkan tersebut. “Kami sangat berbeda karena dia seperti… tidak menunjukkan emosinya,” katanya. “Dia sangat tertutup dan terkadang saya terlalu banyak emosi,” ujarnya sebagaimana yang tertulis pada laman People.

“Tetapi di saat yang sama kami berdua sangat kuat dan yakin dengan apa yang mereka rasakan,” ucapnya melanjutkan. "Kadang-kadang. Dia sangat yakin. Dia seperti, 'Inilah yang terjadi, tolong dengarkan saya. Tolong beri tahu saya.' Dan terkadang saya merasa sangat disalahpahami.”

PEOPLE | VARIETY

