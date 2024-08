Dibintangi Jennifer Lopez, Serba-serbi Film Unstoppable

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lopez dan Jharrel Jerome membintangi film Unstoppable yang diangkat dari kisah Anthony Robles. Laporan Hollywood Reporter, Kamis, 8 Agustus 2024, dikutip dari Antara, Amazon MGM Studios yang pertama kali membagikan gambar tampilan pertama film tersebut.

Tentang Unstoppable

1. Jennifer Lopez dan Ben Affleck

Jennifer Lopez salah satu pemeran utama dalam proyek tersebut, dan Ben Affleck, memproduksinya melalui perusahaan produksi milik dia bersama Matt Damon, Artists Equity. Meski tengah mengerjakan proyek tersebut, pasangan ini juga sedang menyelesaikan urusan perpisahan mereka, seperti dikutip dari New York Post.

2. Sinopsis

Film Unstoppable berpusat kehidupan pegulat Anthony Robles (Jerome), yang terlahir dengan satu kaki dan memenangkan kejuaraan nasional pada 2011 saat berkompetisi di Arizona State University. Jennifer Lopez memerankan ibu Anthony bernama Judy. Adapun Bobby Cannavale berperan sebagai ayahnya yang bernam Rick.

Michael Pena memerankan pelatih Bobby Williams dan Don Cheadle yang memerankan pelatih gulat Shawn Charles, melengkapi para pemerannya.

“Anthony Robles, meskipun lahir tanpa kaki kanan, bangkit menjadi pegulat Juara Divisi 1 NCAA. Dan, akhirnya memenangkan kejuaraan nasional melawan sekolah yang menolaknya, tim kuat nasional Iowa,” demikian bunyi sinopsis film tersebut.

3. Komposer

Perusahaan Ben Affleck bekerja sama dengan Robles sebagai produser dalam film tersebut dan bekerja sebagai pemeran pengganti Jerome, yang melakukan gerakan gulat yang rumit.

Film ini menandai debut penyutradaraan William Goldenberg. Ia telah memenangkan Academy Award untuk karyanya sebagai editor dalam Argo tahun 2013, serta memperoleh nominasi Oscar untuk The Imitation Game, Zero Dark Thirty, Seabiscuit, dan The Insider.

4. Tanggal rilis

Unstoppable diangkat berdasarkan buku karya Robles dan Murphy, Unstoppable: From Underdog to Undefeated: How I Became a Champion. Film ini akan ditayangkan perdana di Festival Film Internasional Toronto pada September 2024. Kemudian, akan tayang di bioskop-bioskop tertentu pada Desember 2024.

