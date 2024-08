Film Unstoppable Diangkat dari Kisah Pegulat Anthony Robles

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Amazon MGM Studios baru-baru ini merilis foto-foto tampilan pertama untuk film Unstoppable yang diangkat dari kisah pegulat Anthony Robles. Film ini dibintangi oleh Jharrel Jerome dan Jennifer Lopez sebagai pemeran utamanya.

Unstoppable diangkat berdasarkan buku karya Robles dan Murphy, Unstoppable: From Underdog to Undefeated: How I Became a Champion. Film ini akan ditayangkan perdana di Festival Film Internasional Toronto pada September 2024. Kemudian, akan tayang di bioskop-bioskop tertentu pada Desember 2024.

Sinopsis Unstoppable

Dikutip dari Deadline, Unstoppable mengisahkan perjalanan Anthony Robles, atlet yang terlahir tanpa kaki kanan. Ia menjadi juara gulat Divisi I NCAA. Puncak kisahnya kemenangan Robles dalam kejuaraan nasional melawan Iowa, sekolah yang menolaknya namun dikenal sebagai favorit nasional dalam cabang olahraga gulat.

Film ini menandai debut penyutradaraan William Goldenberg, editor yang pernah memenangkan Oscar untuk karyanya di film Argo. Naskah Unstoppable ditulis oleh Eric Champnella, Alex Harris, dan John Hindman.

Produksi film Unstoppable didukung oleh sejumlah artis kondang, termasuk Ben Affleck dan Matt Damon melalui perusahaan mereka, Artists Equity. Film ini merupakan proyek kedua dari Amazon MGM yang bekerja sama dengan Artists Equity, setelah kesuksesan film Air karya Affleck yang dirilis tahun lalu.

Jennifer Lopez memerankan ibu Anthony Robles bernama Judy. Adapun Bobby Cannavale berperan sebagai ayahnya yang bernam Rick. Michael Pena memerankan pelatih Bobby Williams dan Don Cheadle yang memerankan pelatih gulat Shawn Charles, melengkapi para pemerannya.

“Anthony Robles, meskipun lahir tanpa kaki kanan, bangkit menjadi pegulat Juara Divisi 1 NCAA. Dan, akhirnya memenangkan kejuaraan nasional melawan sekolah yang menolaknya, tim kuat nasional Iowa,” demikian bunyi sinopsis film tersebut.

Dikutip dari IMDb, berikut pemeran utama film Unstoppable:

Jennifer Lopez sebagai Judy

Jharrel Jerome sebagai Anthony Robles

Bobby Cannavale sebagai Rick

Shawn Hatosy sebagai Tom Brands

Michael Peña sebagai pelatih Bobby Williams

Don Cheadle sebagai pelatih Shawn Charles

