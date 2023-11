Jennifer Lopez Bakal Rilis Album This Me... Now Februari 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah hampir satu dekade, Jennifer Lopez mengumumkan tanggal rilis album barunya. Album berjudul This Is Me... Now itu akan dirilis pada 16 Februari 2024.

Album tersebut merupakan sekuel dari This Is Me…Then yang dirilis pada tahun 2002. Selain album, akan ada film This Is Me... Now yang akan disiarkan melalui Prime Video.

Teaser Album This Is Me... Now

Jennifer Lopez mengumumkan tanggal perilisan album barunya di media sosial. Dia juga memberikan teaser perilisan single barunya, Can't Get Enough, yang akan dirilis pada 10 Januari 2022. Di bagian akhir video teaser terlihat banyak koreografi dan judul lagu yang yang menampilkan lirik This Is Me... Now.

“This musical experience is a manifestation through music, film, and reality, of life’s journey on the search for truth about love” demikian bunyi pesan di akhir klip.

Dalam pratinjau lainnya, terlihat Jennifer Lopez duduk di luar di tengah hujan sambil membaca surat dan melemparkannya ke perapian. “Ketika saya masih kecil, ketika seseorang bertanya kepada saya apa cita-cita saya ketika besar nanti, jawaban saya selalu… jatuh cinta,” narasinya dalam klip tersebut.

Surat yang dilemparkan Jennifer Lopez ke dalam api bertanggal 24 Desember 2002 dan inisial “B", menandakan dari Ben Affeck. "Hidup ini sulit tapi kamu manis. Terima kasih atas hadiahnya. Semoga kamu menyukai bunganya. Kamu bilang padaku kamu tidak akan pernah merasa cukup. Aku percaya kamu," bunyi surat tersebut.

Album dan film This Is Me... Now

Album This Is Me... Now menandai album studio baru pertama Jennifer Lopez sejak A.K.A. Album ini digambarkan sebagai album yang jujur dan pribadi. Ada 13 lagu dalam album itu, termasuk lagu berjudul Dear Ben pt. II.

“Album ini adalah sebuah filosofi, refleksi, momen zeitgeist. Ini tentang harapan, keyakinan, dan cinta sejati yang tidak pernah mati," katanya di tahun 2022.

Sedangkan filmnya akan berfungsi sebagai penataan ulang musikal dan visual kehidupan cintanya yang diteliti secara publik. Film yang disutradarai oleh Dave Meyers itu diharapkan dapat menghibur penggemarnya.

