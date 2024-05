Jennifer Lopez dan Ben Affleck Dikabarkan Pisah Rumah, Tetap Pakai Cincin Kawin

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lopez dan Ben Affleck tengah diterpa isu keretakan rumah tangga di usia yang belum menginjak 2 tahun. Keduanya dikabarkan tinggal terpisah saat keduanya berada di Los Angeles, menurut Access Hollywood dan People.

Pasangan ini muncul ke publik pada Kamis, 16 Mei 2024. Itu adalah momen pertama mereka terlihat bersama di depan umum sejak Sabtu, 30 Maret 2024. Menurut sumber terdekat Jennifer Lopez, Ben Affleck tidak tidak pernah tinggal di rumah mereka di Los Angeles. Aktor 51 tahun itu justru tinggal di salah satu properti mereka saat syuting film The Accountant 2.

Penyanyi dan aktris 54 tahun itu menghabiskan waktu di New York dalam beberapa bulan terakhir untuk syuting filmnya Kiss of the Spider Woman, mempromosikan film Netflix Atlas, dan menjadi salah satu ketua Met Gala 2024, yang ia hadiri tanpa ditemani Ben Affleck. Beberapa hari sebelum Met Gala 2024, Ben Affleck menghadiri Roast of Tom Brady pada Ahad, 5 Mei 2024 di sela-sela syutingnya.



Pada Kamis, 16 Mei 2024, Ben Affleck dan Jennifer Lopez terlihat keluar secara terpisah. Keduanya tampak mengenakan cincin kawin di tengah rumor bahwa mereka akan berpisah.

Ben Affleck terlihat sedang berkendara sendirian di pagi hari di Los Angeles, dan tangan kirinya itu tergantung di luar jendela, sehingga jari manisnya terlihat jelas memakai cincin. Sedangkan Jennifer Lopez mengenakan cincinnya saat ia tiba di studio tari LA. Ia tampak siap melakukan aksi koreografi dengan celana olahraga biru tua dan atasan sweter biru yang dipotong.



Jennifer Lopez membuat heran dengan menyukai unggahan tentang tanda bahaya dari pelatih hubungan Lenna Marsak pada 19 Maret 2024. "Anda tidak dapat membangun hubungan yang sehat dengan seseorang," tulis unggahan tersebut, "yang tidak memiliki integritas dan keamanan emosional."

Lenna Marsak menyadari unggahannya viral setelah disukai oleh Jennifer Lopez. Dia mengingatkan para penggemar untuk tidak langsung mengambil kesimpulan tentang keadaan pernikahan Jennifer Lopez dan Ben Affleck. "Tolong berbaik hatilah pada Jennifer Lopez karena dia manusia biasa," kata Lenna dalam sebuah video. "Saya tidak tahu apakah mereka akan bercerai. Saya harap tidak."

Jennifer Lopez dan Ben Affleck pernah berpacaran namun batal menikah pada 2003. Jennifer Lopez dan Ben Affleck kembali menjalin hubungan pada 2021, lalu bertunangan dan menikah pada 2022.

PEOPLE | E! ONLINE

