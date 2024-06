Drakor Undercover High School Dibintangi Seo Kang Joon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Undercover High School akan tayang pada 2025. Drama ini diumumkan bercerita tentang agen rahasia. Undercover High School merupakan drama komedi berkisah tentang seorang pria yang menyamar sebagai siswa sekolah menengah sambil menyembunyikan identitasnya sebagai agen Badan Intelijen Nasional (NIS).

Dia membangun solidaritas dan empati dengan teman-teman sekelasnya melalui kehidupan sekolah. Drama ini akan ditulis oleh Im Young Bin dari drama Bad Prosecutor.

Siapa pemeran Undercover High School?

Dikutip dari Soompi, pada 6 Maret 2024, dikabarkan Seo Kang Joon akan membintangi drama Undercover High School. Agensi Seo Kang Joon, Man Of Creation mengonfirmasi, Seo Kang Joon sedang mempertimbangakan tawaran tersebut.

“Seo Kang Joon menerima tawaran untuk membintangi Undercover High School dan sedang mempertimbangkan tawaran tersebut secara positif.”

Pada 10 Juni 2024, MBC mengonfirmasi, Seo Kang Joon akan menjadi pemeran utama drama Undercover High School. Ini juga menandai kembalinya dia ke MBC setelah hampir 10 tahun.

Seo Kang Joon akan berperan sebagai agen NIS yang berubah menjadi siswa sekolah menengah. Adapun aktris Jin Ki Joo dan Kim Min Ju juga dilaporkan akan menjadi bagian dari pemerannya.

"Saya rasa tidak ada aktor yang paling cocok dengan peran agen NIS yang menyamar sebagai siswa sekolah menengah selain Seo Kang Joon. Menantikan peran Seo Kang Joon yang akan menampilkan sisi lucu, karakter yang keren dan menyentuh dalam serial ini," kata perwakilan dari MBC dikutip dari MyDrama List, Senin, 10 Juni 2024.

Undercover High School berencana memulai syuting saat separuh pertama tahun ini akan dirilis pada 2025 melalui MBC. Nantinya drakor ini berjumlah 12 episode. Sutradara Choi Jung In (Knight Flower dan On the Verge of Insanity) dan penulis Im Young Bin (Bad Prosecutor and Sketch) akan bekerja sama untuk memproduksi drama ini.

Comeback Seo Kang Joon Setelah Wamil

Drakor ini menjadi proyek comeback pertama Seo Kang Joon setelah selesai menjalani wajib militer atau wamil pada Mei 2023. Adapun drama terakhir yang dibintangi aktor berusia 30 tahun ini adalah Grid. Drakor ini tayang di Disney+ Hotstar pada 2022.

Grid berkisah kelompok pemburu sosok misterius yang dikenal dengan nama The Ghost. Setelah 24 tahun menghilang, dia muncul kembali dan membantu seorang pembunuh berantai melarikan diri. Detektif Jung Sae Byeok (Kim A Joong) bekerja sama dengan pejabat pemerintah Kim Sae Ha (Seo Kang Joon) berusaha mengungkap rahasia di balik makhluk misterius sekaligus mengejar pembunuh berantai itu.

