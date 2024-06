Agnez Mo Dilaporkan Ari Bias, Berikut 5 Lagu yang Dilarang Dinyanyikannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Agnes Monica, yang juga dikenal sebagai Agnez Mo, resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Ari Bias pada Rabu, 19 Juni 2024, atas tuduhan pelanggaran hak cipta. Sebelumnya, Ari Bias telah mengajukan somasi kepada Agnez Mo karena menggunakan lagunya Bilang Saja tanpa izin dalam kegiatan komersial.

Menurut Minola Sebayang, kuasa hukum Ari Bias, Agnez Mo telah membawakan lagu tersebut di tiga tempat hiburan malam di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Apa saja lagunya?

Menurut Ari Bias, terdapat 5 lagu ciptaannya yang masih dibawakan oleh Agnez Mo. Dengan adanya ultimatum ini, Ari berharap lagu-lagu tersebut tidak lagi dinyanyikan di panggung sebelum masalah royalti diselesaikan.

Berikut adalah daftar lagu-lagu ciptaan Ari Bias yang dilarang dinyanyikan oleh Agnez Mo:

1. Bilang Saja

Lagu ini merupakan single andalan dari album "..and the story goes..." yang dirilis saat Agnez Mo masih dikenal sebagai Agnes Monica. Ditulis oleh Ari Bias, lagu ini dirilis di bawah label Aquarius Musikindo pada tahun 2023.

2. Tak Bisa

Lagu ini adalah b-side dari album "..and the story goes...".

3. Bukan Milikmu Lagi

Salah satu single utama dari album 'Whaddup A'..?!' yang dirilis pada tahun 2005 oleh Aquarius Musikindo. Berdasarkan katalog Agnes Monica di Spotify, lagu ini ditulis oleh Ari Bias bersama Mufari.

4. Ku di Sini

Lagu pembuka album 'Whaddup A'..?!'. Lagu "Ku Di Sini" dikenal dengan suara detak jarum jam di awalnya dan digubah dalam nuansa pop-rock ala Evanescence.

5. Tak Kan Sampai di Sini

Juga dari album 'Whaddup A'..?!', lagu ini ditulis oleh Ari Bias bersama Mufari. Dalam lagu ini, Agnez Mo menunjukkan vokal kuat di nada tinggi pada bagian bridge dengan lirik berbahasa Inggris.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | MARVELA | YOUTUBE

