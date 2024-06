6 Drama Korea Tentang Gangster dan Anak Sekolah, Salah Satunya High School Return Of A Gangster

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau akrab disingkat drakor menjadi salah satu pilihan menghabiskan waktu luang yang menyenangkan. Produksi perusahaan drakor terus berkembang menghasilkan drakor-drakor baru bagi para penggemarnya. Drakor memiliki beragam genre, salah satunya tentang gangster dan anak sekolah. Berikut lima list drakor yang membahas gangster dan anak sekolah

1. High School Return of a Gangster (2024)

Drakor High School Return of a Gangster ini dimulai ketika Kim Deuk Pal (Lee Seo Jin) melihat seorang siswa Bernama Song Yi-Heon (Yoon Chan-Young) hendak bunuh diri. Meski Kim Deuk Pak berhasil menyelamatkan Song Yi Heon, dia justru tewas tertabrak truk. Ajaibnya insiden truk itu membuat jiwanya tertukar dengan Song Yi Heon. Dia pun mengetahui bahwa Yi Heon adalah korban perundungan dan penindasan di sekolahnya. Setelahnya, Deuk Pal harus menghadapi para pengganggu dan perundung untuk menghukum mereka. Dia juga berteman dengan teman sekelas Yi Heon yang bernama Choi Se Kyung.

2. Korea Night Has Come (2023)

Night Has Come dibintangi Kim Woo Seok, Lee Jae In, Kim Woo Seok, Choi Ye Bin, Cha Woo Min, Ahn Ji Ho, dan Jeong So Ri. Night Has Come bercerita tentang sekelompok siswa SMA yang dipaksa untuk memainkan permainan mafia. Mereka tiba-tiba dipaksa untuk memainkan permainan mematikan ala mafia dalam kehidupan asli. Serial drama tersebut memainkan elemen signifikan dari ketegangan psikologis antarsiswa ketika mereka sedang dalam situasi bertahan hidup. Masing-masing siswa terpaksa mengeluarkan kemampuan unik mereka agar bisa bertahan hidup.

3. Boyhood (2023)

Drama ini mengangkat cerita tentang seorang siswa bernama Jang Byeong Tae di sekolah menengah pertanian di Onyang, Provinsi Chungcheong Selatan. Melansir dari Asianwiki, Jang Byeong Tae adalah salah satu siswa yang kerap mendapatkan intimidasi di sekolahnya. Jang Byeong Tae pun ikut pindah bersama kedua orangtuanya guna menghindari intimidasi dari teman-teman sekolahnya. Namun, dirinya berubah menjadi orang paling berkuasa di sekolah barunya. Ia percaya sebagai seorang petarung terbaik di Ansan dan memiliki julukan ‘Macan Putih’.

4. Weak Hero Class 1 (2022)

Drakor Weak Hero Class 1 merupakan adaptasi webcomic terkenal berjudul serupa yang ditulis oleh Seo Pae Seu dan diilustrasikan oleh Kim Jin Seok. Di Korea, webtoon ini juga dikenal dengan judul Yakhanyoungwoong. Weak Hero Class 1 bercerita tentang kisah Shi Eun (Park Ji Hoon) yang memberontak dan melawan para pembully dirinya. Ia dibuli karena memiliki nilai di atas rata-rata. Dengan menggunakan kecerdasan, peralatan, dan psikologinya, Shi Eun berjuang melawan kekerasan yang terjadi di dalam dan di luar sekolahnya.

5. Gangster High (2006)

Gangster High bercerita tentang Lee Sang-Ho (Jung Kyoung-Ho) bersama temannya Jae-Goo (Lee Tae-Sung), Chang-Bae (Lee Suk), Kyung-Chul (Kim Hye-Seong), Hong-Gyu (Cho Jin-Woong) dan Sang-Sik (Ko Kyu-Pil) memasuki sekolah menengah. Mereka membentuk tim sepak bola dan menyebut diri mereka "Harimau". Kelompok tersebut berkelahi dengan para senior di sekolah mereka dan siswa lain mulai memandang mereka secara berbeda. Sang-Ho kemudian tertarik pada Soo-Hee (Jang Hee-Jin), mantan pacar pemimpin geng di sekolah lain. Para "Harimau" pun terlibat dalam perang geng.

6. My Boss, My Hero Released (2001)

Drakor ini mengikuti kisah Gye Do Shik (Jung Joon-Ho), orang kedua yang memimpin sebuah kelompok yang terorganisir. Dirinya terlalu bodoh untuk menjalankan tugas, bahkan sering mempermalukan anggota gengnya. Atasannya pun memerintahkan dia kembali ke sekolah untuk mendapatkan ijazah sekolah menengah atas. Di sekolah, Gye Do Shik menyamar sebagai anak berusia 19 tahun. Namun, dia segera mengetahui bahwa sekolah tersebut adalah lebih korup dan kejam. Do Shik pun harus mengambil keputusan untuk melakukan intervensi atas nama para korban di sekolah tersebut.

KHUMAR MAHENDRA | RENO EZA MAHENDRA | LAILI IRA | YUNIA PRATIWI

