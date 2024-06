Wi Ha Joon Akan Menggelar Fan Meeting di Jakarta 28 September

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wi Ha Joon menambah daftar aktor Korea Selatan yang akan menggelar fan meeting di Jakarta tahun ini. Kabar mengenai fan meeting aktor Squid Game itu diketahui dari unggahan promotor Applewood.

Fan meeting Wi Ha Joon bertajuk WI HA JUN 2024 FAN MEETING TOUR, A Wively Day. "Datang untuk membuat hari Anda luar biasa," bunyi keterangan unggahan tersebut, Selasa 25 Juni 2024.

Wi Ha Joon akan mulai tur menyapa penggemarnya di Seoul, Korea Selatan pada 17 Agustus 2024. Setelah itu dia akan menyambangi Jepang, dan menggelar fan meeting di dua kota, yaitu Tokyo pada 25 Agustus dan Osaka pada 27 Agustus 2024.

Aktor kelahiran 5 Agustus 1991 itu melanjutkan tur fan meeting-nya di bulan September di tiga kota. Termasuk Bangkok, Thailand, pada 7 September 2024, Manila, Filipina, 15 September, dan di Jakarta pada 28 September 2024. Sementara untuk detail lokasi dan harga tiketnya belum diketahu.

Antusias penggemar Wi Ha Joon

Meski belum diketahui lokasi fan meeting Wi Ha Joon di masing-masing kota, penggemar Wi Ha Joon menunjukkan antusias rencana kedatangannya.

"Akhirnya doa gue terkabul, seneng banget bisa ketemu mas wiwi (panggilan untuk Wi Ha Joon," tulis akun @desy*******.

"Hah, mas wiwi, kabjagi (tiba-tiba)," tulis akun @riez*****.

"Akhirnyaaaaaa, setelah sekian lama nungguin kamu ke jakarta mas," tulis akun @riz*****.

Beberapa penggemar dari luar Indonesia, seperti Taipei, Malaysia dan Arab, mempertanyakan apakah aktor Gyeongseong Creature itu akan menambah jadwal fan meeting di kota-kota tersebut.

Perjalanan karier Wi Ha Joon

Saat ini drama yang diperankan Wi Ha Joon, The Midnight Romance in Hagwon sedang ditayangkan. Dalam drama itu dia berperan sebagai Lee Jun Ho. Pegawai swasta yang beralih profesi menjadi guru akademi setelah bertemu mantan guru akademinya, Seo Hye Jin.

Wi Ha Joon memulai debut aktingnya pada tahun 2014 lewat webdrama We Don't Talk Anymore. Namanya semakin dikenal lewat drama Something In The Rain tahun 2018, bersama Son Ye Jin dan Jung Hae In. Beberapa drama populer yang dibintanginya antara lain, 18 Again, Squid Game, Bad & Crazy, Little Women, The Worst of Evil, Squid Game 2, dan film Gonjiam: Haunted Asylum, Miss & Mrs. Cops, Midnight, dan Shark: The Beginning.

