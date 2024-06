5 Artis Korea yang Isi Soundtrack Drakor Populer

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Industri hiburan Korea Selatan dikenal dengan drama-dramanya yang mendunia. Selain cerita yang menarik dan akting yang memukau, soundtrack atau OST (Original Sound Track) dari drama Korea juga memiliki peran penting dalam membangun suasana dan emosi. Beberapa artis Korea yang populer tidak hanya dikenal karena kemampuan akting atau bernyanyi mereka, tetapi juga karena kontribusi mereka dalam mengisi soundtrack drama. Berikut adalah lima artis Korea yang telah mengisi soundtrack drama populer, termasuk IU.

1. IU (Lee Ji-eun)

IU, yang memiliki nama asli Lee Ji Eun, adalah salah satu penyanyi dan aktris paling berbakat di Korea Selatan. IU dikenal dengan suaranya yang merdu dan kemampuan menulis lagu. Dalam drama Hotel Del Luna, IU tidak hanya berperan sebagai karakter utama Jang Man-wol, tetapi juga menyumbangkan suaranya untuk OST yang sangat populer, "All About You". Lagu ini berhasil menduduki puncak berbagai tangga lagu dan menjadi favorit penggemar. Suara lembut dan penuh perasaan IU membuat lagu ini sangat menyentuh dan mampu menyampaikan emosi dari karakter yang diperankannya.

2. Baekhyun (EXO)

Baekhyun, anggota boyband populer EXO, dikenal dengan vokalnya yang kuat dan emosional. Dalam drakor Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, Baekhyun tidak hanya berperan sebagai salah satu pangeran, tetapi juga mengisi soundtrack drama tersebut. Lagu "For You", yang dinyanyikan bersama Chen dan Xiumin, berhasil menjadi salah satu OST yang paling dikenang. Lagu ini memiliki melodi yang indah dan lirik yang penuh makna, menggambarkan cinta dan pengorbanan yang dialami oleh karakter-karakter dalam drama. Suara harmonis ketiga anggota EXO ini berhasil membuat lagu ini sangat berkesan.

3. Taeyeon (Girls' Generation)

Taeyeon, vokalis utama dari girl group Girls' Generation, juga memiliki karir solo yang sukses. Dia dikenal dengan suaranya yang kuat dan emosional, yang membuatnya menjadi pilihan yang sempurna untuk mengisi berbagai soundtrack drama. Salah satu OST yang paling terkenal adalah "All About You" untuk drama Hotel Del Luna. Meskipun lagu ini juga dinyanyikan oleh IU, versi Taeyeon memberikan sentuhan yang berbeda dan unik. Suara Taeyeon yang penuh perasaan berhasil menyampaikan kedalaman emosi yang ada dalam drama tersebut, membuat penonton semakin terhubung dengan ceritanya.

4. Gummy

Gummy adalah penyanyi dengan kemampuan vokal yang luar biasa. Dia telah mengisi banyak soundtrack drama yang sukses, tetapi salah satu yang paling terkenal adalah "You Are My Everything" dari drama Descendants of the Sun. Lagu ini menjadi hits besar dan sangat disukai oleh banyak penggemar drama Korea. Suara Gummy yang penuh perasaan dan melodi yang menyentuh hati membuat lagu ini menjadi sangat ikonik. OST ini tidak hanya meningkatkan popularitas drama, tetapi juga membuat Gummy semakin dikenal dan dihargai sebagai penyanyi berbakat.

5. Chen (EXO)

Chen, anggota lain dari EXO, juga sering mengisi soundtrack drama. Salah satu lagu yang paling terkenal adalah "Best Luck" untuk drama It's Okay, That's Love. Suara Chen yang kuat dan penuh emosi membuat lagu ini sangat populer. Lagu ini berhasil menangkap esensi dari drama dan menambahkan kedalaman emosional pada cerita. Chen dikenal dengan kemampuan vokalnya yang mengesankan, dan melalui OST ini, dia berhasil menunjukkan kualitas suaranya yang luar biasa.

