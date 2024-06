3 Hal tentang Drakor The Whirlwind yang akan Tayang dI Netflix

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix akan merilis serial drama Korea atau drakor The Whirlwind. Drakor ini dibintangi Sol Kyung Gu. Berkisah tentang pergolakan politik di Korea Selatan, The Whirlwind mengisahkan bentrokan besar antara perdana menteri dan wakil perdana menteri, yang masing-masing didorong oleh ambisi pribadi.

1. Sinopsis

Ketegangan memuncak ketika Perdana Menteri Park Dong Ho memutuskan untuk menyerang presiden. Ini memicu perebutan kekuasaan yang sengit yang mengancam.

Dikutip dari situs web Netflix, cuplikan tentang aksi ini yang dimulai dengan jatuhnya presiden secara dramatis dan pengakuan mengejutkan perdana menteri atas kesalahannya saat bergulat dengan keputusannya melakukan tindakan kejam Di sisi lain, Jeong Su Jin berusaha memanfaatkan kekacauan tersebut untuk memajukan ambisinya sendiri.

2. Para Pemeran

Dikutip dari Economic India Times, drakor ini dibintangi Sol Kyung Gu, yang memerankan Park Dong Ho, Ia perdana menteri Korea Selatan yang bertekad untuk menghukum presiden korup yang bekerja sama dengan perusahaan keluarga kuat.

Ini drakor kedua dalam karier Sol Kyung Gu dan yang pertama sejak 1999. Di Netflix, ia dikenal lewat film thriller Kill Bok Soon serta perannya dalam film seperti Memoir of a Murderer, Gonggongui Jeog, dan Oasis.

Adapun Kim Hee Ae memerankan Jeong Su Jin, wakil perdana menteri urusan ekonomi yang menghadapi Park Dong Ho. Kim sebelumnya dikenal melalui Queenmaker dan sebagai bintang dalam seri JTBC The World of the Married, drakor televisi Korea dengan rating tertinggi.

Drakor ini juga didukung para pemeran lain, Lee Hae Young sebagai Han Min ho, Kim Hong Pa sebagai Jang Il Jun, serta Jeon Bae Soo dan Lee Jae Woong yang memerankan Jo Dal Hyun.

3. Jadwal Tayang

Netflix telah mengumumkan, The Whirlwind akan tayang pada 28 Juni 2024. Serial 12 episode ini menandai kembalinya penulis skenario, Park Kyung Su, dengan proyek ambisius pertamanya setelah tujuh tahun. Seperti karya-karyanya sebelumnya seperti The Chaser dan Punch yang memenangkan Baeksang Arts Awards, The Whirlwind disebut akan hadir penuh dengan ketegangan, intelektual, dan dialog tajam.

