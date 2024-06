Film Dokumenter Elton John: Never Too Late akan Tayang di Festival Film Toronto 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film dokumenter Elton John: Never Too Late akan tayang perdana pada Festival Film Toronto 2024. Laporan New Musical Express atau NME, dikutip Antara, film dokumenter itu mengenai tur perpisahan sang musisi, Farewell Yellow Brick Road yang menghasilkan lebih dari 708 juta pound sterling dalam penjualan tiket bruto.

Film dokumenter itu akan menjadi penutup kisah hidup sang bintang, menampilkan cuplikan konser dirinya yang belum pernah dilihat sebelumnya selama 50 tahun. Ada pula diari dan cuplikan masa kini tentang Elton dan keluarganya.

Tentang Film Dokumenter Elton John

Festival Film Internasional Toronto (TIFF) mengumumkan pemutaran perdana film-film unggulan mereka, termasuk debut dokumenter Elton John: Never Too Late. Film ini disutradarai oleh David Furnish, yang juga suami dari Elton John, dan R.J. Cutler. Film dokumenter ini dijadwalkan tayang perdana di TIFF pada September 2024.

Dikutip dari IMDb, Elton John: Never Too Late film ini juga akan berfokus tur perpisahan John yang berjudul Farewell Yellow Brick Road. Tur ini mendokumentasikan pertunjukan terakhirnya di Amerika Serikat, yang berpuncak penampilan di Dodger Stadium pada November. Itu menjadi penampilan terakhirnya di Amerika Utara.

Tur perpisahan ini bukan hanya penutupan karier turnya, tetapi juga mencatat sejarah yang melampaui angka pendapatan 900 juta dolar. Tur yang berlangsung selama empat tahun ini menjadi tur terlaris dalam sejarah saat berakhir pada Juli 2023.

Dikutip dari Variety, selain karier musiknya, Elton John juga dikenal dengan Elton John AIDS Foundation. Menjelang Pride Month, John mengumumkan tantangan Speak Up Sing Out dari organisasinya, yang mengajak para penggemar untuk menyanyikan bagian dari lagu klasiknya Your Song dan menandai seseorang yang menginspirasi mereka.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pemutaran perdana Elton John: Never Too Late di TIFF akan diadakan sebagai bagian dari gala pada September. Festival ini juga akan menayangkan Nightbitch, komedi gelap yang dibintangi oleh Amy Adams, serta The Life of Chuck yang dibintangi oleh Tom Hiddleston, disutradarai oleh Mike Flanagan dan didasarkan cerita pendek karya Stephen King.

Elton John: Never Too Late dan Nightbitch, beberapa film lain juga diumumkan untuk pemutaran gala di TIFF, termasuk aksi perang Korea Selatan Harbin, Rez Ball yang diproduksi oleh LeBron James, dan fitur animasi The Wild Robot dari Dreamworks Animation.

David Cronenberg dan Sandra Oh akan menerima penghargaan prestisius pada festival tahun ini. Gala penghargaan penghormatan akan diadakan pada 8 September di Fairmont Royal York Hotel, sebagai bagian dari festival yang berlangsung dari 5 September hingga 15 September.

Pilihan Editor: Elton John Resmi Menyandang Status EGOT di Usia 76 Tahun Usai Menang Emmy Awards