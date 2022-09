Pink Venom Blackpink Dinilai Tidak Memenuhi Syarat K-Chart Music Bank

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu terbaru Blackpink berjudul Pink Venom dianggap tidak layak disiarkan oleh stasiun televisi Korea Selatan, KBS. Oleh karena itu, Pink Venom dihilangkan dari daftar K-Chart Music Bank.

Melansir Soompi, Senin, 7 September 2022, KBS telah mengkonfirmasi bahwa Pink Venom Blackpink tidak termasuk dalam daftar chart Music Bank. Pink Venom secara khusus menghilang dari peringkat chart mingguan di Music Bank KBS 2TV, acara musik yang disebut sebagai “K-Chart”, dirilis sejak bulan lalu. Bahkan saat dua lagu lama Blackpink yaitu Lovesick Girls dan As If It's Your Last membuat grafik daftar lagu terbaru masing-masing menempati posisi ke-38 dan 40.

Sesuai yang diperkirakan oleh para penggemar, lagu Pink Venom dianggap tidak memenuhi syarat untuk K-Chart karena penyebutan nama merek mewah Celine dalam lirik lagu Blackpink, yang ditetapkan sebagai pelanggaran Pasal 46 dari UU Penyiaran.

Seperti pada lirik dalam lagunya, Lisa menyanyikan bagian rap, "This the life of a vandal, masked up, and I'm still in Celine."

Karena pihak YG Entertainment akhirnya memilih untuk tidak mengirimkan ulang versi editan dari lagu tersebut tanpa nama merek, Pink Venom tidak termasuk dalam peringkat K-Chart Music Bank.

Lagu Pink Venom sendiri merupakan comeback terbaru Blackpink setelah lagu mereka Lovesick Girls satu tahun lalu.YG mengumumkan bahwa lagu Pink Venom Blackpink hanya membutuhkan waktu 17 hari untuk mecetak sejarah. Lagu ini telah melampaui 100 juta streaming di Spotify. Lagu ini juga sudah melampaui 200 juta kali dilihat di YouTube resmi Blackpink.

Rekor sebelumnya untuk lagu girl grup tercepat yang melampaui 100 juta streaming juga dimiliki oleh Blackpink untuk lagu hits mereka yaitu How You Like That, yang hanya membutuhkan 29 hari untuk mencapainya pada 2020. Sementara itu, Blackpink saat ini sedang bersiap untuk merilis album full-length kedua mereka Born Pink, yang menampilkan judul lagu Shut Down, pada Jumat, 16 September 2022.

JESSYCA GAZELLA | SOOMPI | ALLKPOP

