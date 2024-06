Film yang Dibintangi Jang Ki Yong, Aktor Korea yang akan Fan Meeting Asia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jang Ki Yong akan mengadakan jumpa penggemar atau fan meeting di beberapa negara di Asia. Acara jumpa penggemar yang diberi judul Asia 2024 Beautiful Day itu akan dimulai di Seoul pada Agustus 2024. Ini kedua kalinya dia menggelar fan meeting.

1. Sweet & Sour (2021)

Dikutip dari Asian Wiki, Sweet & Sour film romantis yang mengeksplorasi dinamika hubungan modern dan tantangan yang dihadapi pasangan muda. Ceritanya berpusat Jang Hyeok (Jang Ki Yong) dan pacarnya, Da Eun (Chae Soo Bin), serta seorang rekan kerja baru, Bo Yeong, yang mulai mempengaruhi hubungan mereka.

Jang Hyeok menjalin hubungan asmara dengan Jung Da Eun, yang berprofesi sebagai perawat. Ketika mereka pertama kali mulai berkencan, Jang Hyeok seiring waktu mulai berubah terhadap pacarnya.

Jang Hyeok mulai bekerja sebagai pekerja sementara di perusahaan besar. Ia berusaha untuk mendapat posisi tetap di perusahaan tersebut. Hal ini menempatkan Jang Hyeok kompetitif dengan Han Bo Yeong (Krystal), yang juga menginginkan pekerjaan yang sama.

Jang Hyeok dan Han Bo Yeong saling bekerja sama. Seiring waktu, mereka semakin dekat. Jang Ki Yong memerankan karakter Jang Hyeok, pria yang berjuang untuk mempertahankan hubungannya di tengah kesibukan pekerjaan dan godaan cinta baru.

2. The Bad Guys: Reign of Chaos (2019)

Film ini adaptasi dari serial televisi Bad Guys, yang mengisahkan tim yang terdiri atas detektif dan narapidana yang bekerja sama untuk menangkap penjahat. Bos geng Korea, No Sang Sik (Jo Young Jin), yang bekerja untuk yakuza, ia tahanan yang melarikan diri.

Untuk menangkap para tahanan yang melarikan diri, polisi memutuskan untuk membentuk tim investigasi kejahatan khusus yang terdiri atas para tahanan untuk menangkap para penjahat.

Detektif So Oh Goo Tak (Kim Sang Joong) membentuk tim baru tersebut bersama Park Woong Cheol (Ma Dong Seok), Kwak No Soon (Kim A Joong) dan Ko Yoo Sung (Jang Ki Yong).

Peran Jang Ki Yong detektif yang bekerja sama dengan kelompok narapidana untuk menangkap penjahat berbahaya yang melarikan diri. Sebelumnya ia polisi yang dihukum karena tindak kekerasan. Meskipun begitu, ia memiliki keterampilan penyelidikan yang tajam dan kemampuan bertarung.

