Ben Affleck Punya Satu Permintaan saat Balikan dengan Jennifer Lopez

TEMPO.CO, Jakarta - Ben Affleck memiliki permintaan khusus saat dia dan Jennifer Lopez kembali menjalin hubungan pada tahun 2021. Hal itu terungkap dalam film dokumenter The Greatest Love Story Never Told, yang menceritakan perjalanan self-love-nya.

The Greatest Love Story Never Told baru ditayangkan di Prime Video pada Selasa, 26 Februari 2024. Film dokumenter tersebut, disutradarai oleh Jason Bergh. Di dalamnya termasuk wawancara dengan sang bintang, orang terdekat, serta mitra produksi dan kolaborator lamanya.

Rupanya aktor berusia 51 tahun itu tidak ingin hubungan mereka terungkap di depan publik. Terutama di media sosial, mengingat Lopez memiliki 253 juta pengikut di Instagram. “Saat kembali bersama, saya berkata, 'Dengar, salah satu hal yang tidak saya inginkan adalah hubungan di media sosial,'” kenang Affleck.

Meski takut terekspos di media sosial, hubungan mereka berjalan mulus hingga bertunangan pada April 2022 dan menikah di Las Vegas pada Juli di tahun yang sama. Jennifer Lopez juga sering berbagi momen dengan Affleck di akun media sosialnya.

Belajar kompromi

Sempat merasa ragu dengan hubungannya jika terekspos publik, Affleck mengaku mencoba belajar kompromi. Dia menyadari memiliki pendapat dan pendekaan berbeda dengan Lopez.

Pelantun Get Right itu pun juga menyadari Affleck merasa tidak nyaman jika menjadi sorotan. Terutama sebagai inspirasi di balik album This Is Me… Now dan film visual yang menyertainya This Is Me…Now: Love Story.

“Saya rasa [Ben] tidak nyaman jika saya melakukan semua ini. Tapi dia mencintaiku, dia tahu aku seorang seniman, dan dia akan mendukungku dengan segala cara yang dia bisa. Karena dia tahu tidak bisa menghentikanku membuat musik yang aku buat. Tapi itu tidak berarti dia nyaman menjadi inspirasi," katanya.

Hadiah istimewa

Dalam film dokumenter tersebut, terungkap bahwa Affleck memberikan hadiah istimewa untuk Lopez pada Natal pertama mereka setelah balikan. Dia memberikani sebuah buku yang memuat setiap surat dan email yang pernah mereka tukarkan selama dua dekade, yang diberi judul The Greatest Love Story Never Told.

Saat mengadiri pemutaran perdana film itu pada 13 Februari 2024, Lopez mengucapkan terima kasih kepada Affleck. Dia mengatakan peraih Academy Awards itu adalah inspirasinya.

"Aku bilang, aku mencintaimu dan terima kasih karena telah mempercayaiku dan membantuku percaya pada diriku sendiri. Dan membantu saya tumbuh setiap hari. Terima kasih untuk keluarga yang telah kami ciptakan dan anak-anak kami serta semua yang Anda lakukan untuk saya," katanya.

