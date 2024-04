Konser Incubus di Jakarta Dibuka dengan Lagu Quicksand dan Nice to Know You

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Band rock dan metal Amerika Serikat, Incubus membuka pampilannya dengan menyanyikan lagu "Quicksand" saat konser di Tennis Indoor Senayan pada Selasa, 23 April 2024. Lagu itu merupakan bagian dari album Light Grenades yang dirilis pada 2006 lalu.

Masih dari album tersebut, Incubus menyanyikan lagu "Anna Molly" di penampilan ketiga setelah lagu "Nice to Know You" dari album Morning View yang dirilis pada 2001 silam. Anggota Incubus yang terdiri dari Brandon Boyd (vokalis), Mike Einziger (gitaris), José Pasillas (drummer), Chris Kilmore (DJ), dan Nicole Row (bassist) tampil pukul 20.10 WIB, terlambat 10 menit dari jadwal yang telah ditentukan.

Aksi Panggung Incubus

Penampilan spektakuler Incubus disambut tepuk tangan yang meriah oleh para penggemar. Terlihat dari mulai dari tempat duduk bagian atas hingga bagian festival yang tepat berada tepat di depan panggung terisi penuh.

Grup musik Incubus saat konser bertajuk Asia Tour 2024 di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 April 2024. Incubus membuka aksi panggungnya dengan membawakan lagu the beatles yang berjudul Come Together, lalu dilanjutkan dengan Quicksand hingga Nice to Know You. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Brandon Boyd tampil dengan energik, juga dengan Nicole Row dan Mike Einziger yang memetik bass dan gitar masing-masing. Saat Brandon bernyanyi, ribuan penggemarnya selalu bersorak-sorai dan menikmati setiap alunan lirik yang lafalkan.

Pada penampilannya, Brandon Boyd yang mengenakan baju hitam itu beberapa kali mengucapkan terima kasihnya kepada para penggemar yang berada tepat di hadapannya. "Terima kasih atas sesuatu yang memyenangkan ini. Saya senang berada di sini," katanya di tengah konser.

Konser Terakhir Incubus di Jakarta 6 Tahun Lalu

Konser Incubus di Indonesia tahun ini diselenggarakan oleh CK Entertaiment. Pengumuman mengenai konser ini sudah disampaikan sejak awal Desember tahun lalu. Ketika tiba di Jakarta, vokalis Incubus, Brandon Boyd mengungkapkan antusiasmenya bertemu lagi dengan penggemar Indonesia. "Halo Jakarta. Besok malam kita akan bersinar bersama," tulis Brandon di Instagram pada Senin, 22 April 2024.

Ini merupakan momen nostalgia para penggemar Incubus yang sudah hampir 6 tahun tidak bertemu dengan idolanya itu. Incubus sebelumnya sudah pernah mengadakan konser dan menghibur penggemarnya yang berada di Indonesia pada tahun 2008, 2011, dan 2018.

