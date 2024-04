Perjalanan Karir T-ARA, Soal Gonta-ganti Member hingga Rumor Bullying

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - T-ARA merupakan salah satu girl group K-pop yang meraih kesuksesan besar di tahun 2010-an. Selain karena prestasinya, grup ini juga dikenal karena pergantian membernya hingga desas-desus skandal bullying antar member.

Grup T-ARA pertama kali debut di bawah MBK Entertainment yang beranggotakan 6 orang yakni Eunjung, Hyomin, Jiyeon, Boram, Qri dan Soyeon pada 29 Juli 2009 dengan membawakan single Lies. Lagu tersebut membawa T-ARA memenangkan Cyworld Digital Music Awards ke-38 untuk kategori Rookie of The Month.

Nama T-ara berasal dari kata tiara yang dimaksudkan untuk mewakili keinginan para anggotanya untuk menjadi ratu industri musik.

Dilansir dari situs IMDb, album studio debut mereka Absolute First Album dirilis pada Desember 2009 dan menelurkan beberapa lagu hits antara lain TTL (Time to Love), Bo Peep Bo Peep, dan You Drive Me Crazy. T-ARA pun kembali memenangkan Cyworld Digital Music Awards untuk kategori ting's Choice Artist lewat lagu TTL.

Setahun setelahnya, T-ARA memperkenalkan anggota baru mereka Ryu Hwayoung dan bertambah menjadi 7 orang. Popularitas T-ARA semakin diakui secara nasional setelah merilis Roly-Poly pada 2011, yang kemudian menjadi single terlaris di tangga lagu Gaon tahun itu.

Pada puncak popularitas K-pop di Jepang, T-ARA menandatangani kontrak dengan agensi manajemen J-Rock dengan bayaran $4,7 juta, yang dilaporkan sebagai angka tertinggi dari grup vokal wanita Korea mana pun yang berekspansi ke wilayah tersebut pada saat itu.

Pada 2012, T-ARA kembali menambah 2 personil sehingga formasi mereka menjadi 9 orang. Dua anggota baru tersebut adalah Lee Areum yang mulai bergabung mulai 3 Juli ketika album baru mereka Day by Day dirilis. Kim Dani yang dikabarkan merupakan anggota terbaru mereka muncul dalam video musik Day by Day namun pada akhirnya tidak berhasil debut bersama T-ARA.

Pada 2012 Hwayoung dikabarkan meninggalkan grup. Areum juga memutuskan untuk keluar dengan alasan kesehatan dan keinginan bersolo karir pada 2013. T-ARA pun kembali dalam formasi asli mereka yang beranggotakan enam orang dan bertahan hingga 2017 sebelum akhirnya So-yeon dan Boram juga memutuskan untuk keluar dari grup.

Kontroversi Skandal Bullying Member

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 2012, T-ARA harus mengalami penurunan popularitas dan mendapatkan serangan ujaran kebencian setelah muncul isu bahwa member T-ARA melakukan bullying terhadap eks membernya, Hwayoung.

Sejak meninggalkan T-ARA, Hwayoung tampil dalam sebuah talkshow untuk mengonfirmasi bahwa dirinya memang pernah dibully oleh member T-ARA hingga menyebabkan ia keluar dari grup. Hal itulah yang membuat karir T-ARA merosot.

Dilansir dari AllKpop, keadaan mulai berbalik ketika seorang anggota staf anonim memposting di komunitas online yang menyatakan bahwa klaim Hwayoung adalah salah.

Faktanya, Hwayoung-lah yang telah mempersulit para staf dan juga para anggota. Anggota staf yang tidak disebutkan namanya itu menyatakan, dirinya memutuskan untuk mengekspos Hwayoung karena dia tidak bisa melihat anggota T-ara semakin menderita.

Kembali Aktif Pada 2021

T-ARA yang menyisakan Qri, Eunjung, Hyoming, dan Jiyeon akhirnya mengumumkan kembali aktif atau comeback pada 2021. Pengumuman itu disampaikan oleh keempat member saat mereka merayakan ulang tahun ke-12 dengan menyapa penggemar secara online lewat siaran V Live. Sebagaimana diketahui bahwa grup ini tidak memiliki aktivitas grup atau vakum sejak 2017.

Mereka berempat pun merilis album bertajuk Re:T-ARA pada 15 November 2021 dengan dua lagu utama berjudul TIKI TAKA dan ALL KILL. Hingga kini video musik TIKI TAKA telah ditonton sebanyak 8,2 juta kali di YouTube Dingo Music.

ALL KPOP | SOOMPI | HALLIYU IDOL | KPROFILES

Pilihan editor: Profil Jiyeon T-ARA yang Baru Saja Menikah