Profil Jiyeon T-ARA yang Baru Saja Menikah

TEMPO.CO, Jakarta - Selebritas Korea Selatan Jiyeon T-ARA menikah dengan kekasihnya atlet bisbol, Hwang Jae Gyun. Pernikahan itu berlangsung secara tertutup di Seoul, pada Sabtu, 10 Desember 2022.

Profil Jiyeon T-ARA

Jiyeon penyanyi dan aktris di bawah AnB Group. Namanya menjadi terkenal di dunia hiburan tergabung dalam grup K-pop T-ARA dan subunit T-ARA N4. Mengutip Kprofiles, Jiyeon lahir pada 7 Juni 1993 di Seoul, Korea Selatan. Jiyeon bernama lengkap Park Ji Yeon, dia bersekolah di Seoul Arts High School, Hyehwa Girls High School dan Lila Art High School. Ia sering pindah sekolah, karena kesibukannya di industri hiburan sejak usia muda.

Mengutip Fandom, Jiyeon memulai debut solo pada 20 Mei 2014 dengan mini album Never Ever. Dia merilis lagu dengan nama La Lima, nama karakternya di drama KBS Imitation 2021.

Perjalanan karier Jiyeon T-ARA

Pada 2008, Jiyeon pernah mengikuti ajang kontes model Smart bersama Chanyeol EXO. Pada 29 Juli 2009, dia memulai debutnya sebagai anggota T-ARA dengan single Lie. Pada 2 Mei 2013, Jiyeon tergabung sebagai anggota subunit grup T-ARA N4 dengan mini album Jeon Won Diary. Setelah sukses bersama T-ARA, Jiyeon kemudian mengeluarkan debut solonya pada 2014.

Pada 3 Januari 2018, diumumkan semua anggota T-ARA yang tersisa telah keluar dari MBK Entertainment. Namun, grup itu tidak akan dibubarkan. Jiyeon mempunyai agensi baru dan fokus karier solonya.

Pada Mei 2018, diumumkan Jiyeon menandatangani kontrak dengan Longzhen Culture. Pada 22 November, Partners Park mengumumkan Jiyeon telah menandatangani kontrak dengan agensi untuk aktivitas domestiknya.

Selanjutnya pada Juli 2021, Partners Park mengonfirmasi kepada OSEN, kontrak Jiyeon baru saja berakhir dan dia telah memutuskan tidak memperpanjang. Pada Februari 2022, Jiyeon menandatangani kontrak eksklusif dengan Grup AnB.

Jiyeon juga aktif di dunia akting. Ada sejumlah drama Korea atau drakor yang dibintanginya, seperti Master of Study, Running Man Korea episode 55, dan My Celeb Roomies MBC.

Aktris yang dikenal memiliki pribadi riang ini juga pernah mengisi beberapa acara di televisi. Dia pernah menjadi MC program Beauty Time musim ketiga.

Jiyeon juga pernah terlibat dalam program SBS 'Heroes' (2010) bersama Nicole KARA, Lee Jin Fin.KL dan lain-lain. Selanjutnya Jiyeon juga muncul di On and Off TVN, dan IU tampil sebagai bintang tamu. Keduanya mencoba membuat ulang hidangan tteokbokki.

