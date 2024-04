Balas Cinta Penonton, Kim Soo Hyun akan Isi Soundtrack Queen of Tears

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Kim Soo Hyun akan mengisi original soundtrack atau OST dari Queen of Tears, drama yang dibintanginya. Ini adalah salah satu bentuk rasa terima kasihnya kepada para penonton setia dari drama yang berhasil meraih rating 20,7 persen untuk episode 12 akhir pekan lalu.

"Kim Soo Hyun baru-baru ini berpartisipasi dalam rekaman OST. Tim produksi dan Kim Soo Hyun bekerja keras untuk mempersiapkan diri membalas pemirsa yang telah menunjukkan begitu banyak cinta," kata perwakilan produksi drama tvN tersebut pada Kamis, 18 April 2024.

Belum diumumkan judul lagu maupun jadwal perilisan soundtrack Queen of Tears yang dinyanyikan Kim Soo Hyun tersebut. Pihak produksi meminta penonton untuk menantikannya langsung lagu mana yang akan muncul di adegan episode mendatang.

“Kim Soo Hyun akan membawa emosi yang lebih dalam ke dalam drama melalui OST. Kami berharap OST ini tidak hanya mampu menyampaikan lagu-lagu Kim Soo Hyun, tetapi juga emosi Baek Hyun Woo, karakter yang dia mainkan dengan cara yang lebih kaya," kata tim produksi.

Kim Soo Hyun Kembali Isi Soundtrack Setelah 10 Tahun

Sudah hampir 10 tahun sejak terakhir kali Kim Soo Hyun berpartisipasi mengisi soundtrack sebuah drama. Terakhir, aktor Korea dengan bayaran termahal ini menyanyikan dua soundtrack My Love from the Star pada 2013 berjudul "In Front of Your House" dan ."Promise". Dalam drama My Love from the Star, Kim Soo Hyun juga berperan sebagai pemeran utama bersama Jun Ji Hyun sebagai lawan mainnya.

Sebelum itu, Kim Soo Hyun juga telah menunjukkan kemampuan menyanyinya dalam drama seperti Dream High (2011) dan The Moon Embracing the Sun (2012).

Kim Soo Hyun sendiri merupakan anak dari penyanyi Kim Chung Hoon. Kim Chung Hoon adalah vokalis utama band rock Seven Dolphins yang kemudian melakukan debut solo trotnya pada tahun 2009.

Queen of Tears terus memikat penonton di seluruh dunia dan masih bertahan dalam daftar Top 10 Global Netflix. Menurut data dari situs Netflix pada Rabu, 17 April 2024, Queen of Tears telah mengumpulkan 4,4 juta penayangan untuk periode 8-14 April 2024 dan menduduki peringkat ketiga dalam kategori non-Inggris. Drama Korea ini berhasil mempertahankan kehadirannya di 10 besar dunia selama enam minggu berturut-turut, dan diterima oleh pemirsa di 39 negara.

