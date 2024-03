7 Drama Korea yang Tayang pada Bulan Ramadan 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Deretan Drama Korea akan menghiasi bulan Ramadan 2024. Drama Korea bisa menjadi alternatif tontonan untuk menemani bulan Ramadan, apalagi saat perut terasa lapar dan keroncongan. Berikut adalah daftar drama Korea yang tayang saat Ramadan 2024.

1. Queen of Tears

Baca Juga: 6 Tips Nyaman Berpuasa Bagi Penderita Asam Lambung

Drakor pertama yang akan hadir di Ramadan adalah Queen of Tears. Drakor ini menceritakan kisah cinta ajaib dari pasangan suami istri yang mengatasi krisis yang memusingkan. Dijadwalkan tayang pada 16 Maret 2024, drama ini mengusung genre melodrama, keluarga, dan romantis. Adapun pemeran utamanya adalah Kim Soo Hyun, Kim Ji Won, dan Park Sung Hoon.

2. The Midnight Studio

The Midnight Studio akan tayang pada 11 Maret 2024. Drakor bergenre romance ini dibintangi oleh Kwon Nara, Joo Won, Yoo In-soo, dan Eum Moon-suk. Dikutip dari korean-binge.com, drakor ini bercerita tentang fotografer kesepian yang bekerja untuk memfoto orang yang telah meninggal. Namun, ia kemudian menyadari hidupnya mulai berubah ketika ia diselamatkan oleh wanita yang melindunginya dari kematian.

3. The Resurrection of the Seven

Dilansir dari kdramastars.com, drakor ini akan hadir pada 29 Maret 2024. Ini adalah sekuel dari drama The Escape of Seven yang telah tayang pada 2023 lalu. Drama ini, akan melanjutkan cerita dari drama sebelumnya yang berkisah tentang proyek untuk menemukan seorang gadis yang hilang. Drama bergenre thriller dan kejahatan ini dibintangi oleh Uhm Ki Joon, Hwang Jung Eum, dan Lee Joon.

4. Beauty and the Devote

Drama korea ini akan hadir pada 23 Maret 2024 dengan menghadirkan 50 episode. Drakor ini bercerita tentang kisah cinta antara seorang aktris dan produser, yang berusaha untuk membantu kariernya naik kembali karena dia sangat mencintai sang artis. Beauty and the Devote adalah sebuah drama keluarga yang mengungkap kebenaran kasus dan mengembalikan cinta dan keadilan melalui balas dendam.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

5. Let’s Get Grabbed by the Collar

Bergenre drama kejahatan, Let’s Get Grabbed by the Collar diadaptasi dari web novel populer berjudul serupa. ini adalah drama thriller kejar-kejaran melodramatis yang menceritakan kisah reporter khusus Seo Jeong-won dan detektif Kim Tae-heon yang melacak kasus pembunuhan. Dijadwalkan tayang pada 18 Maret 2024, drama ini dibintangi oleh Kim Ha Neul, Yeon Woo Jin, dan Jang Seung Jo.

6. The Crown Prince Has Disappeared

Drakor ini merupakan sebuah drama komedi romantis berlatar Joseon tentang seorang putra mahkota yang diperintah oleh seorang wanita yang akan menjadi seorang putri. Dibintangi oleh Suho EXO dan Hong Ye Ji, drama ini diperkirakan tayang pada akhir Maret atau awal April 2024.

7. Chicken Nugget

Drakor Chicken Nugget juga akan menghiasi bulan Ramadan 2024. Dijadwalkan tayang pada 15 Maret 2024, drama ini bercerita tentang cerita perempuan yang masuk ke dalam mesin aneh dan ia menjadi chicken nugget. Drama Korea ini dibintangi Ryu Seung-ryong, Ahn Jae-hong, Kim Yoo-jung.

ANANDA RIDHO SULISTYA | RADEN PUTRI | KDRAMASTARS | KOREAN BINGE

Pilihan editor: Serba-serbi Kim Soo Hyun dalam Drakor Queen of Tears