Serba-serbi Kim Soo Hyun dalam Drakor Queen of Tears

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Queen of Tears sudah tayang pada 9 Maret 2024. Drakor ini dibintangi oleh Kim Soo Hyun. Drakor ini menandakan kembalinya Kim Soo Hyun dalam perfilman setelah tiga tahun absen berakting. Terakhir, ia bermain dalam drama One Ordinary Day pada 2021.

Drakor Queen of Tears yang tayang di Netflix menceritakan tentang kehidupan rumah tangga sepasang istri dan suami yang sedang berjuang melalui krisis. Pasangan suami istri tersebut diperankan oleh Kim Soo Hyun sebagai Baek Hyun Woo dan Kim Ji Won sebagai Hong Hae In.

Kim Soo Hyun dalam Queen of Tears

1. Karakter Baek Hyun Woo

Kim Soo Hyun memerankan Baek Hyun Woo lulusan sekolah hukum bergengsi. Ia menikah dengan Hong Hae In, seperti dikutip Antara. Meskipun tampak sempurna, tetapi Hyun Woo menyimpan rahasia. Ia menghadapi kesulitan dari mertuanya selama menjalin pernikahan. Ia merasa bingung antara membagi pikiran di dunia kerja dan kehidupan pribadi. Baek Hyun Woo mengalami perubahan drastis dalam hidupnya.

2. Comeback

Queen of Tears kembalinya Kim Soo Hyun dalam perfilman setelah tiga tahun absen. Setelah bermain dalam One Ordinary Day pada 2021, ia hiatus.

3. Ingin Mengalami Hidup dengan Mertua

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Queen of Tears menjadi drama pertama Kim Soo Hyun yang memerankan pasangan sudah menikah. Ia ingin mengalami dan mengekspresikan hidup dengan mertua sehingga menerima tawaran drama ini. Ia juga ingin memadukan peran kecerdasan dan kesedihan yang membuat penonton menangis dan tertawa secara bersamaan.

4. Terhormat dan Terbebani

Dikutip dari Soompi, Kim Soo Hyun mengungkap perasaannya menerima drama ini, “Saya merasa terhormat, tetapi juga sedikit terbebani untuk diberikan proyek dengan pesona yang luar biasa.” Berperan sebagai suami yang berbakti dan penuh kasih, Kim Soo Hyun juga ingin menunjukkan pesona manis dari pasangan Hae In dalam rumah tangga.

5. Reuni dengan Oh Jung Se

Queen of Tears menjadi tempat reuni Kim Soo Hyun dengan Oh Jung Se. Sebelumnya, mereka pernah berada dalam satu drama sebagai adik kakak melalui It's Okay to Not Be Okay pada 2020. “Oh Jung Se akan membuat penampilan spesial di Queen of Tears,” ungkap perwakilan tvN, pada 8 Maret 2024.

RADEN PUTRI | TIM TEMPO | ANTARA

Pilihan Editor: Dukung Kim Soo Hyun, Oh Jung Se akan Muncul di Drama Queen Of Tears