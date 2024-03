Akhir Pekan Mau Nonton Apa? Inilah 7 Drakor yang Diperankan Kim Do-Wan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Akhir pekan yang penuh berbagai peristiwa belakangan agak panas ini asyiknya ditutup dengan apa? Salah satu ragam yang bisa dilakukan adalah menonton drama Korea atau disingkat drakor.

Kim Do-Wan merupakan aktor Korea Selatan kelahiran 8 Maret 1995. Ia berkarir di bawah agensi Awesome Entertainment. Kim Do-Wan memulai karirnya di 2017 sebagai model untuk merek kosmetik, dan pada saat yang sama, ia debut akting dalam web drama Seventeen.

7 drama yang diperankan Kim Do-Wan

1. Wedding Impossible

Wedding Impossible bercerita tentang Na A-Jeong yang diperankan oleh Jun Jong-Seo. Ia menerima tawaran Lee Do-Han yang diperankan oleh Kim Do-Wan, putra keluarga LJ Group, untuk memainkan peran istri dalam hidupnya. Namun, rencananya terhambat oleh adik Do-Han, Lee Ji-Han (Moon Sang-Min), yang berambisi mencegah saudaranya menjadi penerus perusahaan keluarga.

Drakor ini tayang sejak 26 Februari 2024. Disutradarai oleh Kwon Young-Il dan ditulis oleh Song Jung-Won, Park Seul-Ki, dan Oh Hye-Won. Selain tiga aktor di atas, drakor ini juga diperankan oleh Bae Yoon-Kyoung, Kwon Hae-Hyo, Park Ah-In, Hong-In, Kim Ye-Won, dan Jeon Jin-Ki.

2. Doona!

Drakor ini bercerita tentang Lee Doo-Na (Bae Suzy), vokalis utama girl grup idola terkenal yang tiba-tiba memutuskan untuk pensiun dan hidup tenang di sebuah rumah kos dekat universitas. Di sana, dia bertemu dengan Lee Won-Jun (Yang Se-Jong), seorang mahasiswa sederhana. Meski berbeda latar belakang, Doo-Na dan Won-Jun saling tertarik, menggambarkan perjalanan mereka dalam menemukan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana.

Doona! tayang pada 20 Oktober 2023 di Netflix. Drakor ini disutradarai oleh Lee Jung-Hyo dan ditulis oleh Min Song-Ah. Selain Suzy dan Se-Jong, drama ini juga diperankan oleh Ha-Young, Park Se-Wan, Kim Do-Wan, dan Kim Min-Ho.

3. My Roommate Is A Gumiho

Drakor ini bercerita tentang Shin Woo-Yeo (Jang Ki-Yong), seorang profesor tampan dan pintar yang sebenarnya adalah seekor rubah berekor sembilan berusia 999 tahun. Untuk menjadi manusia, ia perlu mengumpulkan energi manusia dalam sebuah manik.

Suatu hari, Lee Dam (Hyeri), seorang mahasiswa, tanpa sengaja menelannya. Manik itu hanya bisa berada dalam dirinya selama 1 tahun, dan jika pecah, Lee Dam akan mati, dan Woo-Yeo kehilangan kesempatan menjadi manusia.

Poster film My Roommate is a Gumiho. Foto: Netflix.

My Roommate Is A Gumiho tayang pada 26 Mei 2021. Drakor ini disutradarai oleh Nam Sung-Woo dan ditulis oleh Na, Baek Sun-Woo. dan Choi Bo-Rim. Selain Jang Ki-Yong dan Hyeri, drakor ini juga diperankan oleh Kang Han-Na, Ko Kyoung-Pyo, Lee Kyu-Sung, Kim Do-Wan, Bae In-Hyuk, Park Kyung-Hye, Kim Kang-Min, dan Park Won-Ho.

4. Start-Up

Start Up bercerita tentang empat anak muda yang bercita-cita menjadi pengusaha sukses di dunia teknologi. Dua perusahaan start-up bersaing untuk mencapai keberhasilan di Silicon Valley Korea Selatan, dan di tengah persaingan tersebut, hubungan pribadi dan profesional mereka menjadi rumit.

Drakor ini disutradarai oleh Oh Choong-Hwan, dan ditulis oleh Park Hye-Ryun. Start-Up diperankan oleh Bae Suzy, Nam Joo-Hyuk, Kim Seon-Ho, Kang Han-Na, Kim Hae-Sook, Kim Do-Wan, Yoo Soo-Bin, dan Stephanie Lee. Drama ini tayang pada 17 Oktober 2020.

5. She Know Everything

Drama ini berkisah tentang kasus-kasus misterius yang terjadi di sebuah kompleks apartemen yang akan menjalani rekonstruksi. Lee Goong-Bok (Kang Sung-Yeon) adalah seorang agen real estate yang bekerja dengan apartemen di sana. Dia memiliki tipe kepribadian yang usil. Sementara In Cheol-Ho (Jo Han-Sun) adalah seorang detektif veteran yang menyelidiki kasus ini.

She Know Everything tayang pada 8 Juli 2020. Drama ini disutradarai oleh Lee Dong-Hyun dan ditulis oleh Seo Young-Hee. Beberapa aktor Korea yang juga berperan di drama ini adalah Park Shin-Ah, Kim Do-Wan, Lee Ki-Hyuk, Moon Chang-Kil, dan Jeon Soo-Kyeong.

6. How to Buy a Friend

Drama ini berkisah tentang Park Chan-Hong (Lee Sin-Young), seorang siswa SMA yang bersahabat dengan Eom Se-Yoon (Kim So-Hye), siswi populer di sekolahnya, dan Heo Don-Hyeok (Shin Seung-Ho), teman sekelas yang bekerja untuk biaya hidupnya. Saat Heo Don-Hyeok menyelamatkan Chan-Hong, dia meminjam 300.000 won untuk membayar sewa, tanpa menyadari bahwa uang tersebut seharusnya digunakan untuk biaya sekolah Chan-Hong.

Drama ini tayang pada 6 April 2020, disutradarai oleh Yoo Young-Eun dan ditulis oleh Kwon Laad dan Kim Joo-Man. Selain ketiga aktor di atas, drama ini juga diperankan oleh Oh Hee-Joon, Min Do-Hee, Cho Yi-Hyun, Jang Hye-Jin, dan Kim Do-Wan.

7. Yellow

Drama ini bercerita tentang Lee Yeo-Reum (Kim Ye-Ji) yang baru saja mendapat pekerjaan pertamanya dan berpacaran dengan Nam Ji-Hoon (Kim Do-Wan), seorang anggota band bernama Yellow yang belum menemukan pekerjaan tetap. Yeo-Reum, seorang gadis realistis yang berusaha menjadi orang dewasa yang baik, merasa sulit memahami Ji-Hoon yang hanya memikirkan hubungan mereka.

Drakor lawas ini tayang perdana pada 21 September 2017, disutradarai oleh Baek Min-Hee, dan ditulis oleh Bang Yoo Jung.

