Aktor Squid Game, Lee Jung Jae Pilih Lagu Jungkook BTS Jadi Sumber Kekuatannya

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Squid Game, Lee Jung Jae, menyebutkan salah satu lagu Jungkook BTS adalah favoritnya. Dia memiliki alasan khusus menyukai lagu tersebut.

Lee Jung Jae mengungkapkan lagu favoritnya dalam video khusus yang dibuat agensi Artist Company. Video yang diunggah pada 9 Februari 2024 itu sebenarnya tentang ucapan Tahun Baru Imlek.

Namun, Lee Jung Jae mendapatkan pertanyaan, "Lagu apa yang memberimu kekuatan?" Tanpa ragu dia pun menjawab lagu Standing Next To You milik Jungkook BTS. "Itu dirilis beberapa waktu yang lalu," katanya sambil menyanyikan lagu itu. "...Standing Next To You".

Penggemar yang melihat video itu pun memberikan reaksi serupa. Mereka mengatakan lagu itu mahakarya yang sangat luar biasa saat mendengarkannya. “Lee Jung-jae, Anda sangat memperhatikan detail,” katanya.

Sementara yang lain menyarankan aktor 51 tahun itu untuk melihat aksi panggung Jungkook. “Anda pasti punya melihat panggungnya, dan itu memberimu ledakan dopamin,” kata yang lain.

Berteman dengan anggota BTS lainnya

Lee Jung Jae diketahui juga berteman anggota BTS lainnya, yaitu V. Mereka bertemu pada tahun 2021 dan menjalin perteman hingga sekarang. Dalam sebuah wawancara, dia mengatakan pertemuannya dengan V BTS secara kebetulan ketika menghadiri pertemuan pribadi.

Dia menggambarkan sosok V adalah orang yang ramah. Keduanya juga saling bertukar nomor telepon. "Dia tidak hanya menarik secara penampilan, tapi kepribadiannya juga menarik. Saya pikir ada alasan mengapa dia dicintai oleh banyak orang di seluruh dunia," katanya kepada Ilsun Sport tahun 2023.

Lagu Standing Next To You

Standing Next to You salah satu lagu dari album solo Jungkook, GOLDEN, yang dirilis November 2023. Lagu ini bergenre punk retro dengan suasana tahun 80-an. Ditambah vokal groovy Jungkook menonjol dengan suaranya yang luar biasa.

Standing Next to You menduduki nomor 5 di chart single utama Billboard Hot 100. Lagu itu bertahan selama 13 minggu berturut-turut, tangga lagu Global 200 dan Global (tidak termasuk Amerika Serikat).

Standing Next To You juga mencatat lebih dari 370 juta streaming di Spotify. Lagu ini masuk dalam daftar 15 K-Pop Songs That Took 2023 By Storm pilihan Grammy Awards. Lagu Jungkok itu dianggap sebuah hit abadi yang akan melampaui waktu di tahun-tahun mendatang. Tak heran jika musisi R&B, Usher berkolaborasi dengannya dengan merilis Standing Next to You versi remix.

