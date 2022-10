Lee Jung Jae Dikabarkan Terima Bayaran Rp 10,7 Miliar Per Episode Squid Game 2

Jika biaya penampilan Lee Jung Jae mencapai 1 miliar won per episode, itu akan menjadi jumlah bayaran per episode tertinggi yang pernah ada untuk aktor Korea Selatan. Jika Squid Game 2 diproduksi dengan 9 episode seperti musim pertama, maka total biaya penampilan untuk Lee Jung Jae mencapai 9 miliar won atau Rp 96 miliar.

6 Drama Korea Terbaik Han So Hee, Ingat Pelakor di The World of the Married ?

6 Drama Korea Terbaik Han So Hee, Ingat Pelakor di The World of the Married ?

Nama Han So Hee terus berkibar di industri film Korea Selatan. Aktingnya di beberapa drakor berbeda karakter. Berikut 6 drama Korea terbaiknya.

Baca Selengkapnya