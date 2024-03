V BTS akan Rilis Lagu FRI(END)S 15 Maret 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - V BTS tak ingin ARMY, fandom BTS, kesepian selama dia wajib militer. Dia memberikan banyak konten yang bisa dinikmati ARMY. Termasuk merilis single digital berjudul FRI(END)S.

Pengumuman perilisan single digital itu disampaikan langsung oleh agensi BigHit Music, pada Senin 4 Maret 2024, tengah malam waktu Korea Selatan. Single berjudul FRI(END)S itu akan dirilis pada hari Jumat, 15 Maret 2024, pukul 13.00 waktu setempat.

Baca Juga: Fans BTS Desak HYBE Pecat Scooter Braun karena Dukung Israel

Lagu FRI(END)S mengusung genre Pop Soul R&B. Lagu ini menyampaikan romansa yang menarik dan jenaka melalui lirik yang seluruhnya ditulis dalam bahasa Inggris. Warna pink cerah cover art yang menjadi latat belakang pengumuman single tersebut mengisyaratkan suasana yang sweet dan playful.

Sebelum lagu itu dirilis, V BTS akan memanjakan ARMY dengan beragam konten. Termasuk foto konsep dan video teaser, yang memberikan gambaran lebih jauh tentang single barunya.

Lagu baru setelah album Layover

Lagu FRI(END)S hanya berselang enam bulan setelah album solo pertama Taehyung Layover dirilis pada September 2023. Hal ini menunjukkan eksistensinya sebagai penyanyi solo dengan suara khas dan selera unik.

Baca Juga: Hakim Bakal Vonis Yusrizki Muliawan Terdakwa Kasus Korupsi BTS Kominfo Pekan Depan

Album Layover sempat menduduki posisi No.2 di Billboard 200 setelah dirilis pada 8 September 2023. Ada enam lagu dalam album itu. Lagu Rainy Days sempat menduduki peringkat pertama tangga lagu iTunes Top Song 70 negara. Sedangkan lagu lainnya, Love Me Again, menduduki puncak tangga lagu iTunes di 35 negara, termasuk Austria, Bulgaria, dan Rumania.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

FRI(END)S akan menambah deretan lagu solo pria bernama asli Kim Taehyung itu. Dia pernah merilis lagu Stigma, Singularity, Inner Child, 4 OCLOCK, Scenery, Winter Bear, Blue & Grey, Snow Flower, Sweet Night dan Christmas Tree.

Teaser NOT IN USE

Sehari sebelum pengumuman single digital FRI(END)S, BigHit mengunggah video reels di Instagram resminya. Video itu menampilkan anggota BTS itu dalam berbagai momen di balik layar, dengan tulisan NOT IN USE, yang ditampilkan secara singkat.

Video tanpa keterangan atau konteks tambahan apa pun itu tentu mengundang banyak tanya dari ARMY. Spekulasi yang berkembang video tersebut untuk vlog, dokumenter, atau video musik yang akan datang. Ada juga yang menghubungkan klip itu dengan foto perjalanannya ke London tahun lalu. Namun dari video reels dan latar belakang cover art sampul pengumuman lagu FRI(END)S nampak berbeda.

SOOMPI | ALLKPOP

Pilihan editor: Adegan Mesra Video Musik Love Wins All Viral, IU dan V BTS Punya Nama Baru