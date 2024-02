Jungkook BTS Satu-satunya Penyanyi K-Pop dalam Top 10 Global Singles Chart IFPI

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook BTS satu-satunya penyanyi K-Pop dalam Top 10 Global Singles Chart International Federation of the Phonographic Industry atau IFPI 2023.

Setiap tahunnya IFPI merilis daftar tren industri musik, salah satunya Global Singles Chart. Daftar yang diumumkan pada Senin, 26 Februari 2024 itu berisi lagu-lagu paling berpengaruh pada tahun lalu. Lagu-lagu diberi peringkat dengan menjumlahkan angka-angka seperti streaming langganan berbayar dan download lagu tunggal.

Daftar Top 10 Global Singles Chart

Jungkook BTS menduduki peringkat ke-10 dalam Top 10 Global Singles Chart IFPI 2023, dengan lagu debut solo pertamanya, Seven feat. Latto. Lagu itu dirilis pada Juli tahun lalu.

Posisi pertama diduduki Miley Cyrus dengan lagu Flowers disusul, Rema x Selena Gomez dengan lagu Calm Down, dan SZA dengan Kill Bill. Di antara para penyanyi, Jungkook satu-satunya artis Korea yang berhasil menembus daftar tersebut tahun ini.

Berikut ini daftar Top 10 Globla Singles Chart 2023

1. Miley Cyrus - Flowers

2. Rema x Selena Gomez - Calm Down

3. SZA - Kill Bill

4. The Weeknd x Ariana Grande - Die For You

5. Harry Styles - As It Was

6. Yng Lvcas x Peso Pluma - La Bebe

7. Taylor Swift - Cruel Summer

8. Morgan Wallen - Last Night

9. Taylor Swift - Anti-Hero

10. Jungkook ft. Latto - Seven

Sebelum Jungkook, artis Korea pertama yang masuk dalam Global Single Chart IFPI adalah Psy dengan lagu Gangnam Style pada tahun 2012. Sebenarnya Jungkook dengan BTS juga pernah mendominasi daftar tersebut pada tahun 2020 dengan lagu Dynamite dan tahun 2021 dengan lagu Butter.

Namun tahun ini dia berhasil masuk dalam daftar itu sebagai penyanyi solo. Jungkook mengikuti jejak Psy, menjadi penyanyi solo Korea pertama dalam 11 tahun. Dia juga menjadi artis Korea pertama yang terdaftar melalui aktivitas grup dan solo.

Pencapaian lagu Seven

Setelah dirilis pada tahun lalu, lagu Seven langsung menduduki peringkat pertama di tangga lagu utama Billboard AS Hot 100 dan menduduki peringkat ketiga di UK Official Singles Chart Top 100. Selain itu, lagu ini berhasil mencapai 1 miliar streaming kumulatif Spotify dalam waktu 108 hari. Lagu itu juga menduduki peringkat ke-4 dalam kampanye akhir tahun Spotify Wrapped 2023 'Top 10 Songs Globally.

Lagu Seven jugaJungkook memenangkan beberapa penghargaan musik besar. Di antaranya Song of Summer di MTV Video Music Awards 2023, Best Song di MTV Europe Music Awards 2023, dan Top Global K-pop Song Billboard Music Awards.

STARNEWS | ALLKPOP

